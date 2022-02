La economía enfrentaría un caos sin acuerdo con el FMI: ¿por qué parte del oficialismo juega con fuego?

Si no prospera el pacto, crecerá el riesgo de un escenario con más inflación, dólar más alto, menos actividad económica y un empleo más bajo

Hace unos días el Gobierno anunció un principio de acuerdo que fue tomado como una buena noticia por el mercado. El dólar y el riesgo país bajaron, los bonos subieron y Argentina evito un default que podría haber sido muy peligroso. En los últimos días todo pareció dar marcha atrás debido al conflicto interno del Gobierno. Con lo cual, el rally alcista del mercado se detuvo a las pocas horas de haber comenzado. Esto sucede porque el parte del Gobierno con gran irresponsabilidad quiere evitar pagar el costo político del Acuerdo con el FMI y trata de que la oposición lo haga. Naturalmente, la oposición quiere evitar esto, pero también necesita que sefirme el acuerdo.

Parte del oficialismo no quiere responsabilizarse por el acuerdo con el FMI. Más allá de las cuestiones ideológicas, porque se opone tan duramente. Si fuera solo un conflicto ideológico con algunos miembros, lo mejor habría sido resolver esto rápido. La mejor forma de sacarse una curita es hacerlo rápido. O será que para el Gobierno lo mejor sería no hacer un acuerdo, porque no lo necesita para ganar las elecciones y le representa un costo político.

La verdad es que el acuerdo es necesario. Sin tener un programa con el Fondo, los riesgos financieros y económicos se crecerían enormemente a sólo 1 año de las elecciones. Con ello crece la probabilidad de una derrota electoral. Sin tener resuelto el tema del FMI, argentina eventualmente entraría en default, porque no tiene para pagar los u$s19.000 millones que vencen este año con el FMI.

Ello bajaría la oferta de dólares en el mercado interno, simplemente porque se reduciría la exposición internacional a la Argentina hasta afectar el crédito comercial. O sea, para pagar el gas importado habría que hacerlo en efectivo. Nos cancelarían la tarjeta de crédito. Las importaciones serían menores y con eso la actividad económica también bajaría, lo que provocaría una menor recaudación y más déficit que deberá ser financiado con emisión monetaria.

Sin acuerdo con el FMI, la economía entraría en un escenario riesgoso

Sin acuerdo con el FMI, el riesgo de un escenario así, que lleve a más inflación, un dólar más alto, menos actividad económica y un empleo más bajo tiende a crecer es difícil pensar que un partido político quiera arriesgarse a llegar con un escenario estas características a las elecciones.

¿Entonces? ¿Por qué parte del Gobierno se opone al acuerdo y se hecha atrás? ¿Qué esta pensando?

Hay dos opciones:

1. Saben que pierden y quieren replegarse

2. Quieren que se apruebe, pero que se haga con la firma de la oposición y cargarle el costo.

Me parece más razonable pensar en el segundo objetivo. La primera opción quedaría descartada porque se pondrían en riesgo muchos lugares políticos que ocupa el Gobierno. Por lo tanto, es más probable que se trate de la segunda opción. Endilgar el costo a la oposición.

Pero aquí surge una segunda pregunta: ¿Por qué la oposición ayudaría a aprobarlo? Porque la oposición se ve en el Gobierno en 2023 y prefiere que la economía llegue lo menos "explotada" posible y tampoco quiere que le explote cuando asuma. Es más si fuera posible la oposición querría más ajuste por parte del Gobierno actual. Cuanto más ajuste realice Guzmán menos tendrá que hacerlo quien sea Gobierno en 2023.

Por eso también quisiera poder "meterle mano" al acuerdo. Hay que ver si hay posibilidad de negociar algo así.

Sin un acuerdo con el FMI, crecería la volatilidad cambiaria

En definitiva, la oposición necesita el acuerdo y el Gobierno también. Incluso el sector más duro. Lo que nos hace pensar que más allá de estas discusiones políticas, se va a seguir adelante con el FMI. Pero por ahora parecen estar jugando al juego de la gallina a ver quien afloja primero y le pone la firma.

Por Fausto Spotorno Economista Jefe de OJF y Asociados y Director del Instituto de Economía de la UADE