Las fintech, a minutos del derrape tecnológico: el escándalo Ualá y la falta de regulación

El baby boom de estos tiempos pasa en el mundo por untarle un poco de tecnología al rancio negocio de los bancos.

Lavado de cara mediante con nombres "flasheros", decenas de cabezas medidas en "kilo vivo" de joven educado afuera, cientos de metros de tela color caqui (para pantalones tipo emprendedor) y todo esto potenciado por la intangibilidad que ofrece la tecnología con su bajo costo escalar estalla generando billeteras virtuales, sistemas de pagos, marketplace de productos financieros y cuanto negocio se autoperciba en esta categoría.

En estos tiempos, todo museo de novedades necesita una proclama o pañuelo el cual colgarse al cuello.

Les resumo algunos: "libertad económica"; "democratización"; "inclusión financiera"; "gratuidad" y otros aspiracionales que se enfrentan y sólo de palabra con su propio origen, los bancos.

Las fintech a minutos de un tropiezo tecnológico: ¿hay falta de seguridad y regulación?

La verdad sobre las fintech: los peligros

Esta nueva casta de emprendedores goza de algunos status quo que sumados terminarán en una tragedia y esta semana apilamos unas centenas de muertos.

1. Garaje y startup : a pesar de levantar millones de dólares, sus productos tienen deficiencias pero como son emprendedores estas falencias están bien.

2. Son jóvenes y dan trabajo : acá no hay descripción posible sin insultar la inteligencia del lector.

3. Por ser tecnológicas tienen el derecho de no estar reguladas .

(dijo "reguladas"… para mi que este es zurdo)

Y acá en donde empieza la nota:

Dos tipos se juntan en un bar, crean un app, ambos desarrolladores.

Buscan uno de esos pañuelos que describí al principio, generan un MVP (minimum viable product) lo miden en cientos de personas amigas y con eso levantan una primera ronda de inversión.

De ahí a emitir 4 millones de tarjetas de débito es cuestión de talento. Pero, ¿quién regula las normativas de seguridad de cara al usuario?

Re escribo:

Dos tipos se juntan en un bar y desarrollan una alfajor de arroz en la cocina de la casa, invitan gente para que lo prueben, ajustan la receta y piden un crédito.

De ahí a ponerlo en una góndola y vender 4 millones de unidades, tienen que cumplir regulaciones de seguridad alimentaria y procedimientos claros de preparación que garanticen la seguridad de ese alimento.

Fintech: ¿quién regula las normativas de seguridad de cara al usuario?

Seguridad versus masividad: la ecuación de las fintech

Bueno, hay productos que son más sensibles que otros, una cosa es una billetera virtual y otra algo que te llevas a la boca.

Claro, pero cuando la masividad de estas fintechs están orientados a incluir a los más vulnerables, gente sin recursos, gente que si pierde su dinero no tiene ya el problema de llevarse algo a la boca porque no lo podrá comprar se vuelve más que sensible.

Vulnerable y excluido junta dos condicionales que son exponenciales desde el punto de vista de la seguridad.

Me pregunto: ¿las regulaciones en cuanto a la seguridad, cuando el producto es tan capilar y masivo no daría una seguridad y una aceleración extra a estas empresas?

¿Quiénes se pueden oponer más que los berretas a no cumplir estándares de seguridad?

(dijo estándar, este es un estatal, ah y zurdo)

Por ejemplo: Un estándar de seguridad para las fintech podría ser que todo producto que colecte dinero, genere un pago o tome un crédito debe cumplir con el siguiente estándar.

1- Doble factor de autenticación

2- Toke variable de seguridad para transacciones

3- Notificaciones en tiempo real de salidas de divisas

4- Notificaciones en tiempo real por cambio de seteos de seguridad

5- Doble validación para toma de créditos

Este estándar que es chiquito pero mio, me da la libertad de usar cualquier fintech con seguridad.

Cumple o no cumple eso sería todo. Si no cumplís esto no podes "rodar" el producto.

No todas las fintechs son iguales: algunas invierten en seguridad y otras ahorran este costo

Ualá y la falta de regulación a la seguridad

El escándalo de Ualá y los cientos de cuentas que se vieron afectadas se basó por no cumplir este (mi) chiquito estándar.

Pero analizando otras fintech, tampoco lo cumplen. ¿Y cuánto tardarán en protagonizar un Ualá? Es solo cuestión de tiempo.

Los estándares y regulaciones de seguridad deben ser interpretadas como la "meritocracia del producto".

No todas las fintechs son iguales, y hay que diferenciar las que invierten en seguridad de las que ahorran este costo en detrimento del usuario.

¿Quién puede estar en contra de la meritocracia?

Te puede interesar Impuestos a la propiedad: cuál es la carga en la Argentina y qué diferencia existe con otros países

Durante 2017 no existieron accidentes en la industria aérea, y esto gracias a las regulaciones de seguridad que forman y dan marco a no perder la vida porque existe dos pibes que se juntaron en un bar y sacaron un avión comercial sin ninguna medida de seguridad porque agotaron su fondeo en expansión y marketing.