Cómo se podrá acceder a la tarjeta alimentaria que lanzará el Gobierno y para quién está destinada

Es una herramienta para combatir el hambre que se otorgará a las madres de niños de hasta seis años que no pueden acceder a los alimentos básicos

Una de las propuestas de emergencia del nuevo Gobierno, la que espera lanzar antes de fin de año, es la tarjeta alimentaria, con la que la administración de Alberto Fernández espera combatir el hambre.

Esta herramienta estará destinada en una primera instancia para las madres con hijos de hasta 6 años que estén en situación de indigencia, quienes no tendrán que inscribirse ni hacer trámite alguno, según confirmó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien dijo que se trataq de "una política nutricional para combatir el hambre".

Estas son las principales características:

Te puede interesar Bancos aumentan el monto de extracción diario: cuánto dinero se puede sacar de cajeros automáticos

- Es una herramienta para resolver la emergencia alimentaria y será complementaria a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y planes sociales.

- No es un derecho que le asiste a la persona hasta los 18 años sino un programa que podría interrumpirse o modificarse una vez solucionada esa emergencia.

- Se otorgará a las madres de niños de hasta seis años que no pueden acceder a los alimentos básicos



- En principio, la recibirán entre tres y cuatro millones de personas. Serán mujeres embarazadas desde los 3 meses de gestación y madres con hijos de hasta seis años.



- No habrá que hacer ningún trámite para recibirla ya que será el Ministerio el que definirá a los beneficiarios y les enviará las tarjetas a su domicilio.



- Aún no se definieron los montos mensuales de las tarjetas pero sí se dependerá de la cantidad de hijos a cargo.



- Es similiar a cualquier tarjeta de débito del Banco Nación, que es la entidad que emitirá los plásticos.

- Solo podrá usarse para comprar alimentos y bebidas sin alcohol en los comercios que tengan sistema pos.



- Entre las acciones que se piensan están el envío de folletería junto con la tarjeta para incentivar el consumo de bienes saludables (frutas, verduras, legumbres, leche, carnes). También habrá charlas en barrios, con orientación de nutricionistas.



La idea es llevar un registro de lo que compra cada familia con la tarjeta y, en base a esa información, dirigir acciones para mejorar la alimentación.