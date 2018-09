Desde el 1 de septiembre Jubilaciones y asignaciones tendrán una nueva actualización

Basado en el nuevo índice de movilidad, el aumento de las jubilaciones será del 6,68 % y el haber mínimo pasará a $ 8.637,10. La AUH, será de $ 1.684.

Desde el 1° de septiembre, las jubilaciones, asignaciones y pensiones tendrán una nueva actualización a partir del nuevo índice de movilidad que aplica el gobierno nacional. El incremento en el monto de las jubilaciones será del 6,68 %.

Te puede interesar Primer cortocircuito entre el Gobierno y FMI: a sólo dos meses del acuerdo, tensión y reproches por el precio de dólar y el rumbo de la economía

De esta manera, el monto mínimo, que actualmente se ubica en $ 8.096,30, pasará a $ 8.637,10, unos 541 pesos de incremento. Al noveno mes del año los ingresos habrán subido nominalmente un 19,2 %. La jubilación mínima será a partir del mes próximo de $ 8.637,10 y la máxima, de $ 63.277,21.



La Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), a la que se accede con 65 años y sin necesidad de aportes, quedará en $ 6.909.



También, por medio de la resolución, la ANSeS repuso las asignaciones familiares para los trabajadores en relación de dependencia que habiten en "zonas desfavorables", que habían sido anuladas, pero luego esa medida fue suspendida por 30 días para que una comisión estudiara el futuro del beneficio. El resultado es que vuelven a estar en vigor.

Te puede interesar Ex ministro de Menem dijo que si todo sigue así, el dólar valdrá $50 en enero

Para percibir esos beneficios, el piso salarial subió de $ 200 a $ 3.004,25; el límite de ingreso individual se redujo de $ 47.393 a $ 41.959 y el ingreso familiar de $ 94.786 a $ 83.917. El límite mínimo de ingresos no abarca a los beneficiarios de la Prestación por Desempleo, mientras que el mínimo y el tope no se aplica para los hijos con discapacidad.



La resolución estableció que "la base mínima para el cálculo de los aportes y contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), aplicable a partir de septiembre de 2018, es de $ 3.004,25.



Entonces, la asignación por hijo tendrá los siguientes montos: con ingresos familiares entre $ 3.004,25 y $ 26.129, será $ 1.684; entre $ 26.129,01 y $ 38.322, de $ 1.134; entre $ 38.322,01 y $ 44.244, de $ 683, y entre $ 44.244,01 y $ 83.917, de $ 350. En las zonas desfavorables, los valores son de $ 3.635, $ 2.990, $ 2.702 y $ 1.372, respectivamente.



En el caso de los monotributistas, los montos por prenatal y por hijo son: categorías A, B, C, $ 1.684; D, $ 1.184; E, F, G, H, I, $ 683; y J, K, $ 350.



En tanto, el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará de $ 1.578 a $ 1.684 y la Asignación por Hijo con Discapacidad aumentará de $ 5.147 a $ 5.491. También se elevará el valor de la Ayuda Escolar Anual a $ 1.411 por hijo. Las asignaciones familiares pasarán a ser de $ 1.684, $ 1.134, $ 683 y $ 350, para los niveles de ingreso de I al IV, respectivamente.



La asignación por nacimiento irá de $ 1.940 a $ 1.963; por adopción, de $ 11.021 a $ 11.758. La de matrimonio, se incrementará de $ 2.756 a $ 2.941. Y la de cónyuge para jubilados, de $380 a $ 406.