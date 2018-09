Sector estratégico Productores Pyme aclaran que el biodiésel no es responsable de la suba de precios del gasoil

Desde CEPREB, entidad que reúne a unas 30 pequeñas y medianas empresas, aseguran que este derivado de la soja incluso funciona como un "colchón" de precios

Luego de que el Gobierno anunció que autorizaba un aumento del 17% en el precio de adquisición del biodiésel, las petroleras avanzaron con subas de entre el 2,2% y el 2,5% para el gasoil común y premium.

En este contexto, desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB), que nuclea a unas 30 plantas distribuidas en todo el país, salieron a aclarar que el sector no incide en la formación del precio que se paga en las estaciones de servicio.

"Nuestro biocombustible no es el causante de la variación del precio del gasoil en surtidor. No sólo tiene una incidencia mínima en la composición del precio final del producto, sino que permite que el mismo sea más barato, funcionando como un 'colchón' para el bolsillo del consumidor. Asimismo, en oportunidades anteriores cuando el precio del biodiésel bajó, el precio del gasoil no lo hizo", advirtieron desde la entidad.

Un aspecto central es que estas plantas no producen el aceite que necesitan como materia prima. En este sentido, señalaron que "las Pymes regionales de biodiésel nos encontramos en medio de dos sectores concentrados: el polo industrial aceitero de Rosario y las refinerías de petróleo. Nuestro rol en la cadena se limita a tomar el aceite que abastece el polo rosarino y transformarlo en biodiésel para entregarlo a la petrolera".

Así las cosas, con esta actualización -según CEPREB-, el Gobierno no hizo más que reconocer "el desfasaje que existía entre el costo de producción y el precio de venta del biodiésel que impedía nuestro funcionamiento y paralizaba aún más las pequeñas localidades del interior donde se localizan nuestras empresas".

"Somos un sector Pyme transformador de aceite de soja en biodiésel, por esta razón el nuevo precio publicado por la Secretaría de Gobierno de Energía obedece exclusivamente a las variaciones del tipo de cambio y el impacto que tuvo para los precios sobre el aceite de soja. Debido a la estructura dolarizada de la industria, no resulta posible vender a un precio inferior al costo de producción", recalcaron.

Una ley clave

Un aspecto que destacan los empresarios es que la ley que se sancionó en el año 2006 y que se reglamentó en 2010, nació con un “espíritu Pyme”.

Gracias a esta normativa, se fomentó el establecimiento de pequeñas y medianasempresas, con capacidad para elaborar alrededor de 50.000 toneladas anuales.

Las mismas, al estar enfocadas en el mercado interno y no en la exportación, se radicaron en localidades del interior donde antes no se desarrollaba este tipo de industria, lo que a su vez generó un importante “efecto derrame” en distintas provincias.

Así, las empresas se fueron ubicando en distintos lugares de La Pampa, Buenos Aires o Entre Ríos, es decir, en zonas donde antes no había empresas de este tipo.

Además, no son empresas que puedan beneficiarse con un tipo de cambio alto porque no nacieron para exportar, ya que tanto por su ubicación geográfica –lejos de los puertos- y por su tamaño, se crearon exclusivamente para abastecer al mercado interno.

"Hoy dependemos de que el Estado Nacional continúe regulando dicha ley, para que tengamos un precio en tiempo y forma que nos permita seguir vendiendo en el mercado doméstico, que fue para lo que decidimos invertir", concluyó una fuente consultada.



Desde CEPREB agregaron que el biodiésel es una alternativa “verde” de producción Pyme, nacional y regional, frente a un combustible fósil que es más contaminante y, mayormente, importado.

"Por todo ello, el sector celebra y apoya toda iniciativa del Gobierno Nacional que promueva un mayor uso de biodiésel en el mercado interno y la defensa de las economías regionales. Es importante pensar el biodiésel de manera estratégica y a largo plazo, ya que le permite al país contar con energía de manera independiente y autónoma de los países productores de petróleo", concluyeron.