Otro apoyo Guillermo Calvo: "Dolarizar la economía argentina no es una mala idea"

El economista señaló que al Gobierno "se le fue la mano en la tasa de cambio" y agregó que el salario puede caer 20% con esta devaluación

El economista Guillermo Calvo consideró hoy que la "dolarización" de la economía argentina "no es una mala idea", y advirtió además que "con esta devaluación el salario real puede caer un 20%".

"Dolarizar la economía es algo para tomar en serio. Uno no puede pegar el salto y decir dolaricemos . No es una mala idea para la Argentina, dado que los argentinos expresan que no confían en el peso", evaluó.

En declaraciones radiales, Calvo comentó: "hablé con economistas en Nueva York y la sensación que hay, imagino también en el FMI, es que el Banco Central argentino no está diciendo lo que va a hacer con claridad, y(en el mercado) dicen eso no me sirve. Necesitamos un Banco Central más preciso".

Según el economista, "hay un frenazo de capitales en la Argentina y esta devaluación va a cambiar cierto precio relativo y salario real, que tranquilamente puede caer un 20%. Se les fue la mano en la tasa de cambio".

"Estamos en la mitad de la tormenta. Hay q evitar que ese frenazo dure y es muy importante la presencia del FMI. No sé si va a funcionar pero es lo único externo que nos puede anclar. Adentro tenemos muchos problemas", concluyó.