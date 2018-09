Dólar inestable Daniel Artana: "Cuando estaba $20 me parecía mal, pero a $40 hay que estabilizarlo"

El economista opinó sobre la devaluación y las negociaciones con el FMI. Se mostró preocupado por el posible regreso de la convertibilidad

El economista Daniel Artana se refirió hoy a la volatilidad cambiaria que el país transita desde hace meses y consideró necesaria la intervención del Gobierno para estabilizar el mercado cambiario.



"En el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional las reservas no se pueden usar para intervenir en el mercado y eso genera tensión", señaló en diálogo con radio Mitre.



Y añadió: "Sería bueno que el Gobierno convenza al FMI de estabilizar el mercado cambiario, porque el Banco Central tiene poder de fuego. Con el dólar a $20 me parecía mal, pero a $40 hay que estabilizarlo para ordenar un poco las cosas".



El economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) señaló que el alza en la cotización de la moneda estadounidense de los últimos días se debió en parte al “desarme de Lebac" que estaban en manos de particulares; "No son bancos y generan alguna tensión porque esos montos se pueden dolarizar".



Respecto a la inflación y dolarización, Artana anticipó: "Estamos transitando una situación de inflación alta. Estos son los peores meses para la inflación y donde todos estamos corriendo de atrás, pero hacia el fin de año debería descender".

Al tiempo que consideró "casi inevitable" la reapertura de las paritarias porque ayudarán a mejorar la capacidad de gasto. Además, criticó la sugerencia del director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Larry Kudlow, de "dolarizar la economía argentina".



"Es pan para hoy y mucho hambre para mañana. Es probable que descienda la inflación rápidamente, pero si nos dolarizamos seguiremos teniendo los problemas de siempre de los argentinos. Lo que debemos hacer es equilibrar las cuentas, siempre tenemos la tentación de ir por lo más fácil", aseveró.



Y concluyó: "Prefiero pasarla un poco peor ahora pero no terminar mal en el futuro. No hay soluciones mágicas. Podrán sugerirlo, pero tienen que entender que eso traería muchos problemas".