Tras los dichos de Kudlow Jorge Ávila: "Para dolarizar hay que reformar el sistema bancario y abrir la economía”"

El economista afirmó que los argentinos eligieron al dólar como moneda y aseguró que las declaraciones de la Casa Blanca no son "un globo de ensayo"

El economista Jorge Ávila, director del Centro de Economía de la Universidad del CEMA, aseguró que la Argentina es un país que está "dolarizado de facto" y señaló que para ello hay que "reformar el sistema bancario y abrir la economía"

"Yo soy el abogado de la dolarización de los últimos 20 años, lo vengo proponiendo hace mucho. La dolarización tiene el carácter de irreversibilidad y no hay casos en el mundo en que haya habido un repudio o una reversión luego de haber adoptado la dolarización oficial, por ley”, consideró el experto.

Y subrayó: "La Argentina es un país dolarizado, al igual que Chile, Polonia e Israel. Pero son países dolarizados de facto, otra cosa es la dolarización de jure que implica que el país adopta el dólar norteamericano como moneda de curso legal”.

Según el economista, "cuando se llega a ese estado de inestabilidad se opta por una convertibilidad como hizo Menem en el '91, porque la velocidad de la circulación no permitía estabilizar el nivel de precios", como intentó el ex jefe del Banco Central, Federico Sturzenegger.

En este sentido, Ávila subrayó que la dolarización permite olvidarse "de la posible inestabilidad de la velocidad de circulación y el nivel de precios desciende". Y ejemplificó: "En Ecuador, la inflación pasó a ser la norteamericana al cabo de cuatro años, en Argentina podría llevar dos, tres o hasta cuatro años, pero en un ambiente de completa estabilidad del valor de la moneda porque no existiría el peso".

"La dolarización es una reforma monetaria irrevocable, pero para no causar una olla a presión es menester cambiar la organización bancaria. Hay que cambiar de raíz la organización bancaria del país, poner a los bancos bajo jurisdicción extranjera y en segundo término abrir la economía. Porque si usted no abre la economía y de golpe tiene una salida de capitales eso lo lleva a tener un gran estrés, una gran fuerza bajista sobre el salario real y eso trae pobreza y recesión. Dolarizar y punto es un ticket al fracaso", advirtió el economista..

Por otra parte, el economista subraya que "el argentino eligió al dólar como moneda", por lo que "el debate que se viene" es si se va a una convertibilidad como Ecuador o a un sistema de competencia de monedas, de la cual es partidario.

"No modifica la legislación laboral ni la reforma del Estado ni del sistema tributario. Lo que pone es un límite al gasto del Estado. En realidad, también permite endeudarse y entrar en default, pero es una restricción a la política para seguir gastando permanentemente", advirtió, en diálogo con Perfil.

Finalmente, se refirió a las declaraciones de Larry Kudlow, asesor económico de la Casa Blanca, sobre la dolarización de la Argentina. "Esa opinión no es un globo de ensayo. Se dieron cuenta que Argentina no puede tener moneda, no puede generar moneda porque no hay confianza en los gobiernos", concluyó.