Bolsillos en crisis Poder de compra del salario, con su peor caída desde 2002

Sin reapertura generalizada de paritarias, se verá afectado el consumo y el trabajo, sobre todo el informal. Las perspectivas para 2019 son pesimistas

El bolsillo de los asalariados recibirá este año el golpe más fuerte de los últimos 15 años.



Un estudio del Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET) midió la variación del salario real -es decir, el haber nominal contra la inflación-, desde 2002 hasta marzo de este año.



En la salida de la crisis de 2001, el sueldo perdió más de 20% contra los precios. Durante el kirchnerismo, hubo caídas fuertes a principios de 2008 y de 2014, ambas cercanas a 5%. Y tras la primera devaluación de la presidencia de Mauricio Macri, combinada con la suba de tarifas, la escalada inflacionaria redujo el salario real en un 9%.



El especialista del IET, Daniel Schteingart, explicó a TN que hasta agosto "la caída del salario real ya era de 8%". Y agregó: "Muy probablemente va a estar cerca del 10 u 11% con la inflación que se espera para septiembre, y será la caída interanual más profunda desde 2002".



Las estimaciones privadas prevén un 6% para este mes de suba de precios, lo que significará una inflación interanual de 40%. En tanto, los salarios se actualizaron a un ritmo de 25% (15 puntos menos).

El impacto de la recesión e inflación sobre el salario se concentrará principalmente en la segunda mitad del año, y como la caída en los primeros seis meses no fue tan notoria, el número final de pérdida de salario sería cercano a 6%, según un informe de Ecolatina.



"Sin reapertura generalizada de paritarias, el salario real podría perder caer en promedio más de 12% en el segundo semestre. Dado que dicha contracción del poder adquisitivo sería muy nociva para el consumo interno, acrecentaría la conflictividad social y minaría la imagen pública del gobierno. El Ejecutivo tiene incentivos para apoyar la reapertura de las paritarias", consideró la consultora.



En ese contexto, la economista Lucía Cirmi Obón, del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp), explicó a TN que es de esperar que el mercado interno se deprima más de lo que ya lo vino haciendo en los últimos meses.

"Pueden llegar a peligrar los empleos de los sectores que más dependen de ese mercado interno, no sólo la industria sino también los asociados a servicios que primero se recortan cuando no llegás a fin de mes", afirmó.



Por su parte, el economista jefe de la Consultora Radar, Martín Alfie, identificó qué sector dentro de los asalariados es el que saldrá perdiendo en mayor medida. "Los trabajadores informales en general tienen un comportamiento salarial 'pro cíclico', en momentos de auge crecen más y en recesión también caen más", le dijo al citado portal.



Alfie también advirtió que el año próximo tendrá, al menos en el inicio, una dinámica similar: "El 2019 empieza con una dinámica bastante negativa, con una fuerte caída del consumo privado, y vamos a ver una recesión importante por ser éste el componente más importante de la demanda".



Cirmi Obón consideró "peligroso" el panorama del año próximo, y agregó: "Se necesita de un Estado que salga a revertir la situación, a gastar en vez de ajustar, pero principalmente, que controle y revierta la enorme transferencia de pobres a ricos que significó todo este año devaluatorio".



Ecolatina, en tanto, diagnosticó: "Es difícil que se logre revertir esta dinámica el próximo año. Pese a que podrían esperarse algunos incrementos reales en el segundo semestre de 2019 (la inflación iría cediendo si no se vuelve a disparar el dólar), el año promediaría una leve merma. Si estas proyecciones se cumplen, el salario real formal se ubicaría 9% por debajo de las elecciones de 2015".