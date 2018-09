Críticas a la "era Macri" Para Tomada, la desocupación seguirá aumentando y advirtió que "más del 90% del empleo creado fue precario"

Según el INDEC, el desempleo subió a 9,6% en el segundo trimestre. El exministro aseguró que en los próximos meses "será de dos dígitos"

El exministro de Trabajo del kirchnerismo, Carlos Tomada, advirtió este viernes que el problema laboral en la Argentina no se configura sólo por el aumento de la desocupación sino también porque el 90% de los empleos que se crean son precarios, no asalariados.

El exfuncionario kirchnerista advirtió que en el trimestre en curso se alcanzará los dos dígitos de desocupación debido a que los datos revelados por el INDEC corresponden recién a cuando comenzaba la etapa contractiva de la economía.

"Para julio, agosto y septiembre vamos a tener los dos dígitos. De todos modos hay que ver que en el Conurbano ya se han consolidado las dos cifras de desocupación", dijo Tomada en declaraciones a Radio 10.

En los partidos del conurbano bonaerense, donde se encuentran los principales bolsones de pobreza de la Argentina, la desocupación subió al 12,4%, configurándose este indicador en el más alto del país.

Tomada opinó que además del flagelo del desempleo también hay que prestarle "mucha atención" a la "precarización creciente" porque "se está modificando la estructura del trabajo en la Argentina".

"Al menos 312.000 empleos creados fueron no asalariados, 89.000 son de asalariados informales y 2.894 son asalariados formales. Es decir, más del 90% del empleo creado fue precario", se quejó el ex funcionario kirchnerista.

Tomada señaló otro dato: "Por primera vez el empleo industrial cae por debajo de la actividad de comercio. Es un hecho histórico, de los penosos. Nunca en la Argentina había pasado una cosa así.

Se crea más empleo en el comercio que en la industria, porque este último se desplomó".

"Está desapareciendo el trabajo en relación de dependencia.

Esto, que parecen sólo números, en realidad son familias que lo sufren. Estamos hablando de gente a la que se le está modificando estructuralmente su vida porque sus trabajos están rodeados por la incertidumbre".

En lo que va del Gobierno de Mauricio Macri, la tasa de desempleo saltó del 5,9% en diciembre de 2015 al 9,6% en el segundo trimestre de 2018.

"Pero lo peor es que uno ve que no toman ninguna medida para revertirlo; ellos creen que lo va a resolver el mercado, pero el mercado no sólo que no resuelve nada, sino que lo agrava", alertó Tomada.