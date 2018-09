Sin filtro Carlos Melconian: "Me rompe las pelotas que a Macri le vaya mal"

El extitular del Banco Nación aseguró que “el camino es por este lado” y se animó vaticinar que el líder del PRO será reelecto en 2019

“Me rompe las pelotas que a (Mauricio) Macri le vaya mal”, se quejó el economista Carlos Melconian, pero aseguró que “el camino es por este lado” y hasta se animó a afirmar que el actual presidente será reelecto en 2019 y terminará su mandato en 2023.

“Tengo claro que a la gente le cuesta llegar a fin de mes porque ahora tiene que pagar la luz, el gas, el transporte, algo que no pagaba. No era normal. Era jolgorio. Tenés la opción de votar de nuevo a quien te regalaba los servicios. Pero tenés que saber que no era normal eso”, planteó este miércoles durante su presentación en el XIV Congreso de Economía de la Fundación Libertad.

El expresidente del Banco Nación y uno de los hombres que sonó fuerte para reemplazar al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en las últimas semanas fue durísimo con la actual política económica de la gestión de Cambiemos

“Cometimos mucha mala praxis", dijo con tono de mea culpa aún sin que él fuera parte del equipo de decisión.

"Hablo en la primera persona del plural porque no le saco el culo a la jeringa. No hice el programa económico, pero sigo hablando en plural”, dijo y explicó: “Digo que es mala praxis sumado a los cuadernos (en referencia a la causa de corrupción) más China más Turquía".

Te puede interesar Hipotecarios: cuánto subió la cuota en pesos para los créditos UVA

Las declaraciones del economista suelen generar polémica.

El mes pasado, planteó que se necesitaba un tipo de cambio para que “la tía deje de comprar dólares y los cadetes dejen de viajar a Itaparica y a South Beach”.

Y, si bien apoyó que la Argentina recurriera al Fondo Monetario Internacional, también apuntó contra la manera de gastar ese préstamos. "La plata que se le dio al FMI no es que no alcanza, se pidió para tener que volver al FMI"

"La Argentina tocó fondo, pero no sé si por 2 o por 70 años", fue la última frase de "fugo amigo" que lanzó contra el gobierno de Macri.

Melconian aceptó que el gradualismo “era una buena salida, pero la inacción no”.

Te puede interesar Día del Empleado de Comercio: se traslada al 24 de septiembre

Este miércoles hizo su análisis político y recordó que aunque Cambiemos ganó las elecciones legislativas de octubre “el 'plan perdurar' duró tres meses”.

“Se necesitaba seguir consiguiendo financiación, que la economía esté cada día un poquito mejor, que no haya nadie enfrente. La reelección era posible. ¿Qué pasó? tuvimos que recurrir al Fondo y empezamos a comer pechuguita con puré de calabaza. Nos queda que todavía no hay nadie enfrente”, planteó sobre el futuro de la coalición oficialista.

El economista opinó que el Fondo Monetario “no quiere que le agarremos el codo si nos dan la mano”, y aceptó que como el primer programa que se le propuso no funcionó el Presidente tuvo que “apretar” el segundo timbre.

“Pero allá pusieron reparos. 'En tres meses ya me volvés a manguear', pensaron. Nos dijeron que tenemos que llegar al déficit cero. Y el Presidente hizo algo que yo sé que le costó muchísimo: retenciones. Pero ojo que con un dólar a 40, menos 4 pesos, sigue siendo un dólar a 36. No está mal. Y eso es sin porcentaje y con un monto fijo en pesos que se puede licuar, lo que para mí es un error”.

Además, proyectó un panorama de mejoras, pero con consecuencias para la economía. Explicó que con un dólar a 40 pesos, que “es un muy buen número”, “la asistencia encaminada” del Fondo, “el desarme de las Lebacs” y el presupuesto acordado en el Congreso “el torbellino financiero se puede frenar”.

De todas maneras aceptó que aunque “lo financiero salga bien” seguirán los problemas porque “magia no hay”. “Nos queda, por ejemplo, una tasa de interés muy alta, que es muy grave. Ya estamos viendo caída de volúmenes y caída de algunas cadenas de pago. La economía real va hacia un escenario muy recesivo”, aventuró.