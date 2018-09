Análisis económico Blejer explicó por qué no se puede dolarizar la economía argentina

El extitular del BCRA criticó el modelo de Macri. "Con la devaluación aumentan las rentas de algunos sectores y el Estado sube impuestos para recaudar más"

El expresidente del Banco Central, Mario Blejer, consideró que el modelo económico del Gobierno "no es muy real", y aseguró que en la Argentina "no se puede" instrumentar una dolarización.

"No sé si van a poder lograr el déficit cero. No me puse tampoco a analizar el modelo, porque no creo que este sea un modelo económico muy real. Es una acción política que busca capturar parte de la renta de la devaluación que iba al campo, y sacarla con las retenciones. Me parece bien, pero no hay mucho modelo ahí. Es un proceso de ajuste donde sube el dólar, aumentan las rentas de algunos sectores y el Estado aumenta los impuestos para que suba la recaudación", analizó el economista.

Blejer consideró además que en la Argentina "no se puede" aplicar una dolarización como hicieron otros países, como Ecuador. "La condición fundamental para esto es tener equilibrio fiscal. Las consecuencia es que te quedás sin el único instrumento que tenés para ajustar la cuenta corriente", dijo en declaraciones a Cronista.

A su criterio, con una dolarización "los precios se estabilizarían, pero el Estado tiene que tener equilibrio fiscal, porque sino no tendría forma de conseguir financiamiento local y el sector privado debería prestarle en dólares. Lo veo muy difícil".

"El tema es que la economía está muy dolarizada. La gente piensa en dólares y esto automáticamente aumenta el traslado a precios porque quiere mantener el valor real de sus activos. Por el otro lado, no hay demasiada sobrerreacción ni variabilidad cuando hay una devaluación. No es que el precio del dólar se va arriba y después baja y se acomoda. En otras economías, el tipo de cambio sube y baja, no cambia el precio inmediatamente. Pero en la Argentina la gente los cambia inmediatamente", añadió.

Para el ex funcionario, la Argentina "nunca logró hacer una reforma estructural suficiente para ganar competitividad que no sea con la tasa de cambio. No se logró mejorar la tecnología, los mecanismos de comercialización y, en general, impulsar la productividad de los factores. Entonces, la única forma de tener competitividad es darle a la devaluación".