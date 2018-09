Interna sindical Sobrero, contra la CGT: "Esta es la peor conducción de la historia del movimiento obrero"

El delegado del gremio ferroviario, "Pollo" Sobrero, apuntó contra Daer, Schmid y Acuña y los comparó con los "colaboracionistas de la Dictadura"

El delegado del gremio ferroviario del tren Sarmiento, Rubén "Pollo" Sobrero, criticó a la CGT dirigida por el triunvirato de Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Juan Carlos Acuña. "Es la peor conducción de la historia del movimiento obrero", dijo un día antes de que comenzara el paro nacional de este martes.

"Es solamente comparable con la CGT de (Jorge) Triaca -líder sindical y padre del actual ministro de Trabajo de Macri- y (Rubén) Baldassini colaboracionistas de la Dictadura", señaló en una entrevista en el canal A24.

"Cuando vos sos dirigente gremial y echan a tus compañeros, si vos te callas la boca…", indicó mientras hacía una pausa de segundos para terminar la frase con un exubrapto: "Son unos hijos de puta".

"No podés ser dirigente gremial y estar de los dos lados del mostrador, los sindicatos pasaron a ser una herramienta de control de los trabajadores, y fueron construidos para defenderse de los ataques de la patronal y del Estado", sostuvo.

En otro tramo del reportaje, Sobrero cuestionó el plan económico del gobierno de Mauricio Macri y también criticó a la gestión kirchnerista anterior a Cambiemos.

A continuación, sus frases más salientes:

- "Evidentemente el plan económico de Macri va a dejar un país devastado".

- "Hoy perder el trabajo es pasar al abismo, es imposible reinsertarse en el movimiento laboral porque no hay trabajo"

- "El Gobierno no puede tener una política que solo se asiente en la bicicleta financiera, en el endeudamiento".

- "La plata que se está pidiendo al FMI no viene para la salud, educación, para abrir una empresa. Es bicicleta que se va afuera y eso lo vamos a tener que pagar nosotros".

- "Es un plan de los ricos para los ricos. Los únicos que ganan son los grandes grupos económicos, el sistema financiero y el campo. Los demás estamos fuera de la órbita que está planteando el Gobierno".

- "El gobierno anterior fue el más corrupto de la historia".

- "Este gobierno solo puede discutir contra el kirchnerismo, todos los argumentos son 'los bolsos de López'. Hace tres años que están gobernando, la gente los votó para que hicieran otra cosa y están haciendo lo mismo".

- "Hay tanta corrupción como en el gobierno de Cristina, solo que no andan con bolsos, estos andan con offshore".

- "Puedo entender que muchos peronistas digan que estábamos mejor. Sí, en el consumo, es verdad, pero yo quiero un país donde gobiernen los trabajadores, donde los trabajadores decidan el rumbo a seguir".