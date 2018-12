Consumo en baja No arranca: la venta de autos 0km cayó en noviembre 46% interanual y tocó el menor nivel mensual desde diciembre de 2015

En los primeros once meses del año la baja es de 9,2% respecto al mismo período del 2017, lo que marca una caída considerable en el consumo

La caída del consumo no sólo se está evidenciando en los canales de venta de productos masivos, como supermercados y shoppings, sino que también se está observando en bienes durables, que están más relacionados a clientes con mayor poder adquisitivo y con una planificación de compra en base al contexto que están viviendo.



Este lunes la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) detalló que en noviembre se patentaron 39.565 vehículos, dato que representa una baja de 18,5% respecto al mes anterior, ya que en octubre pasado se habían registrado ventas de 48.571 unidades.

Además, es la menor cantidad comercializada en todo un mes desde diciembre de 2015, cuando se registraron 31.581 operaciones, detalle que enciende una luz amarilla respecto a la situación económica actual.



El nivel alcanzado es aun más preocupante si la comparación que se efectúa es interanual, debido a que la caída se eleva al 45,9%, ya que en noviembre del año pasado se habían patentado 73.145 unidades.



Cabe aclarar que en ambos períodos los días hábiles trabajados por las concesionarios fueron exactamente los mismos: 21. De hecho, el promedio diario de ventas el mes pasado fueron 1.884 vehículos, mientras que en noviembre del 2017 fue de 3.483 por jornada.

Y si se observa el acumulado de vehículos nuevos comercializados en los once meses trascurridos del 2018, la cantidad asciende a 774.571 ejemplares, cifra que consolida el desplome de las ventas a 9,2% comparado con ese mismo período de 2017, en el que se había registrado 853.413 patentamientos.

“Este año, que ha sido muy complejo y cambiante arrojará un nivel cercano de patentamientos de 800.000 unidades. La expectativa está puesta ahora en la actividad que tendrá el inicio del 2019”, resumió sin dar mayores precisiones Dante Álvarez, presidente de ACARA.



De esta manera, si se analizan las proyecciones de la propia asociación sectorial, el sector estima que durante este año se venderán unos 100.000 vehículos menos que durante el 2017.

En cuanto a las categorías más golpeadas en noviembre respecto a octubre de este año, se destacan los rodados comerciales pesados, cuyos patentamientos disminuyeron 24,9%, seguidos por los automóviles, con una baja de 20,7 por ciento.

En términos interanuales, también el mes pasado registró un mayor desplome en el rubro "comercial pesado", con un descenso de 59,2% respecto a noviembre de 2017. Le siguen "otros pesados" (-47,7%) y "Automóvil", con un negativo de 45,6 por ciento.

Las provincias que registraron las caídas más importantes y que más están sintiendo la crisis económica están encabezadas por Buenos Aires, cuyas ventas se desplomaron 51,4% en noviembre frente al mismo lapso del 2017. En tanto, en Sanfa Fe la baja interanual fue de 48,6%.



Y en distritos con un volumen de operaciones más acotadas, se evidenció un fuerte retroceso en Chaco (-60,8%), Misiones (-56,5%), Jujuy (-54,5%) y Salta (-51%), entre noviembre de este año y el mismo mes de 2017.

Si el análisis lleva a considerar una comparación entre noviembre y octubre del 2018, las provincias que tienen mayor cantidad de ventas y que sufrieron el impacto de la desaceleración económica en ese período fueron Córdoba (-21,3%) y Mendoza, con un retroceso en los patentamientos de 19,9 por cientos.