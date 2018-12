Volkswagen busca producir autos en plantas de producción de Ford

La firma alemana dijo que las negociaciones están muy avanzadas y que podría aprovechar la capacidad de Ford para fabricar autos en EE.UU.

El presidente de Volkswagen AG, Herbert Diess, aseguró el martes que la cada vez más cercana alianza con Ford se sigue construyendo y hasta vaticinó que podría utilizar las plantas de producción de la marca del óvalo en los Estados Unidos para fabricar sus automóviles.

Diess, dijo que la compañía también estaba "considerando construir una segunda planta de automóviles" en suelo estadounidense, y agregó que se encuentran "en negociaciones y diálogos muy avanzados con Ford para construir una alianza automotriz global".



Sin embargo, Diess aclaró que Volkswagen no tomaría una participación en Ford como parte de su alianza. "Estamos construyendo una alianza con Ford que fortalecerá la posición de Ford en Europa porque compartiremos plataformas", dijo. "Podríamos utilizar la capacidad de Ford aquí en los EE. UU. Para construir automóviles para nosotros".



La alianza global que negocian ambas compañías tendrá su impacto en la industria local, ya que se encuentra bajo estudio que VW y Ford compartan el desarrollo y la fabricación de sus nuevas pickups medianas.



“La próxima generación de la Ford Ranger se puede utilizar para reemplazar a la VW Amarok”, había declarado Diess hace un mes.



Desde Ford no hicieron ningún comentario luego de estas declaraciones, pero ambos fabricantes ya se habían manifestado anteriormente sobre el avance de las negociaciones.



Para Joseph Spak, un analista de RBC Capital Markets, las declaraciones de Diess aumentaban las posibilidades de que Volkswagen utilice una porción de la capacidad no utilizada por Ford como parte de una asociación más amplia, según consignó Autoblog.



Spak también mencionó que algún fabricante europeo o asiático podría buscar adquirir parte de la capacidad no utilizada de General Motors. Recordemos que el conglomerado estadounidense anunció la semana pasada que planea dejar inactivas cinco plantas norteamericanas.



VW tiene una planta de producción en Chattanooga, Tennessee. De la necesidad de una nueva planta, Diess dijo que la compañía está en "negociaciones bastante avanzadas en Tennessee, pero también podría haber otras opciones".