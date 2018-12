Pilotos van al paro jueves y viernes por medida del Gobierno: no habrá vuelos en Ezeiza y Aeroparque

El gremio APLA rechaza la resolución de la ANAC que habilitó el ingreso de pilotos extranjeros para comandar vuelos comerciales en Argentina

El gremio de pilotos APLA definió un paro de 48 horas tras la resolución de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de habilitar el ingreso de extranjeros para comandar vuelos comerciales en la Argentina. La decisión afectará a todos los vuelos, nacionales e internacionales, es decir, impactará tanto en Ezeiza como en Aeroparque.

Así lo afirmó el secretario general del sindicato, Pablo Biró: "Vamos a parar las operaciones todos los pilotos nucledos en APLA (todas las aerolíneas menos las low cost) y UALA (Austral), a partir de jueves a las 0 horas y por 48 horas, como medida inicial".

"El plan de lucha se va a profundizar", añadió el gremialista. "Es solo el comienzo", advirtió.

Acto seguido, criticó la resolución de la ANAC: "Autorizan la convalidación de licencias de pilotos extranjeros para que nos reemplacen". "Algunos de los pilotos ni siquiera hablan español", agregó.

"Se está extranjerizando nuestro empleo. Hay un intento de precarizar y destruir el empleo argentino", dijo. Y luego criticó al titular de la ANAC y al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, a quienes tildó de "corruptos".

"La medida es para favorecer a Norwegian", añadieron desde los sindicatos. Y pidieron que el Gobierno dé marcha atrás y "cambie la normativa ya".

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, salió a responder la medida de protesta y sostuvo que el paro de pilotos tiene "una razón política" para "dañar" a Aerolíneas Argentinas.

Además, precisó que la resolución de la ANAC es para "facilitar" las acciones administrativas de licencias para repatriar a pilotos argentinos del exterior.

Dietrich se expresó de este modo en declaraciones formuladas en Casa Rosada tras participar de la reunión de gabinete encabezada por el presidente Mauricio Macri.

Te puede interesar El Banco Nación también ofrecerá descuentos del 50% en supermercados

El conflicto

Biró anunció que los trabajadores aeronáuticos realizarán un "plan de lucha" desde esta semana, para rechazar la política aerocomercial del Gobierno, a la que calificó de "fracaso".

"Hay algo muy grave, que es que la ANAC acaba de darle la posibilidad a las compañías que contraten pilotos extranjeros, algo que no existía en nuestra legislación y está prohibido por el Código Aeronáutico", explicó el dirigente este martes.

Y añadió: "Están permitiendo el ingreso y la validación automática, de licencias pertenecientes a pilotos extranjeros, sin exámenes en la Argentina que acrediten seguridad".

A las 11 en el aeroparque Jorge Newbery, la cúpula de APLA y de la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) dieron los detalles de las medidas.

El gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte y la ANAC modificaron la "RAAC 61" permitiendo el ingreso y la validación automática de licencias pertenecientes a pilotos extranjeros. Los gremios denuncian que la reválida se hace "sin exámenes en Argentina que acrediten pericia y los máximos estándares de seguridad".

"Con esta medida el Gobierno no solo prioriza el trabajo extranjero en el país en detrimento del trabajo argentino de calidad, sino que ataca directamente a los sindicatos del sector y a la aviación civil y general argentina, degradándola y precarizándola", aseguraron desde los gremios de pilotos en un comunicado.

La resolución 895/2018 de la ANAC modifica el texto de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil.

Hasta hace unos días, a los pilotos se les imponía la obligación de rendir un examen teórico y otro de vuelo para que se acepte dentro del país la licencia que obtuvo en el extranjero. Ahora el organismo regulador se atribuyó poderes excepcionales y agilizó ese trámite.

Te puede interesar Mercado inmobiliario 2019: precios de propiedades y actividad, según referentes

El titular de la ANAC, Tomás Insausti, defendió la reglamentación que flexibilizó los requisitos para comandar vuelos comerciales y aseguran que "no está comprometido el trabajo de los argentinos".

"En Argentina históricamente se exige la reválida y va a ser así siempre, a pesar que el viernes pasado en Lima la Organización de Aviación Civil Internacional firmó un acuerdo para la validación automática de las licencias, que ya suscribieron 7 países, y nosotros no lo hicimos", explicó el ejecutivo en Radio La Red.

Según los registros de la ANAC, la cantidad de pilotos instructores extranjeros es apenas el 1,5% del total.

"Lo que hicimos fue modificar el procedimiento interno de revalidación porque no era bueno el que tenía el ANAC. Hay pilotos extranjeros que fueron revalidados, tal como permite la ley, pero eso no pone en riesgo el trabajo de nuestros pilotos. Algunos líderes gremiales quisieron meter este tema en el reclamo gremial", sostuvo.

Insausti explicó que los instructores son extranjeros por el modelo de avión. "Del mismo modo que en un colegio o universidad enriquece tener instructores de distintos países, cuando tenes un instructor que tiene una habilitación especial de Boeing o de Airbus, que no solo tiene experiencia en Argentina, que tiene 10.000 horas de vuelo, está bueno que por un tiempo el piloto argentino sea instruido por alguien con esa experiencia", señaló.

"La política aerocomercial promueve el empleo de pilotos argentinos como nunca se hizo en la historia", subrayó.

Asimismo, Insausti ratificó que gran parte de esta medida es por los pilotos argentinos y no a favor de los extranjeros. "Hay muchos pilotos argentinos que se fueron del país y terminaron de hacer sus horas de vuelo y licencias en el exterior. Muchas veces revalidamos licencias extranjeras de pilotos argentinos para que vuelvan a trabajar al país", enfatizó.

Pero las explicaciones del funcionario de Cambiemos no convencen a los aeronáuticos.

"Todos los sindicatos vamos a llevar adelante un plan de lucha que no está vinculado a ningún conflicto salarial en particular, sino con la política aerocomercial del Gobierno, que no tiene ninguna vocación de solucionar nada. No hubo una sola reunión por éste tema", expresó Biró.

Te puede interesar UOM: Obreros metalúrgicos acordaron suba anual del 40%

En declaraciones radiales, el gremialista advirtió que la situación en las empresas aéreas "se va a complicar. La revolución de los aviones es un fracaso, porque el Gobierno es inoperante. Los aeronáuticos, como todos los argentinos, la estamos pasando muy mal".

"La única herramienta que tenemos es manifestarnos en los aeropuertos", señaló Biró.

El caso de Aerolíneas

Respecto al conflicto el Aerolíneas Argentinas, el sindicalista aclaró que la empresa "no hizo ninguna oferta formal".

"No levantaron las suspensiones ni pagaron lo que deben de salarios", dijo.

La línea aérea de bandera ofreció pagar con los salarios de diciembre una suma fija no remunerativa por única vez de entre 5 mil y 30 mil pesos, según el gremio y la categoría laboral.

Además, propuso abonar un aumento salarial del 10% a partir de enero y otro ajuste del 4% a partir de marzo del año que viene.

Biró dijo que "lo que está pasando en Aerolíneas es que está impactando en todas las empresas. Avian está parada (este martes) porque esa compañía está amenazando con suspensiones y despidos y no quieren negociar paritarias".

"Además, Andes desvinculó 16 pilotos y apuesta a una reducción de la estructura de la empresa", alertó el dirigente.

El gremio de APLA representa a los pilotos de Aerolíneas Argentinas, LATAM ARG, Andes, Avian Líneas Aéreas, y UALA a los pilotos de Austral (no alcanza a los pilotos de Norwegian y Flybondi), y de avanzar el paro de 48 horas, serían cientos de miles los pasajeros afectados.