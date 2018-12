Méndez, expresidente de la UIA: "Me equivoqué con Cambiemos"

Así lo dijo Héctor Méndez, expresidente de la UIA, quien aseguró que al país "no llegan las inversiones porque no somos confiables"

Así como fue muy crítico con el gobierno de Cristina Kirchner, ahora el ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Héctor Méndez admitió que se equivocó con Cambiemos.

"Si el Gobierno no demuestra capacidades para hacer correcciones, estamos perdidos", dijo el empresario. "No se ve una solución ni señales de recuperación", agregó.

Mientras estuvo al frente de la UIA, estuvo en contra de la gestión kirchnerista. Aunque ahora dice haberles dado la razón a varios ex funcionarios del Frente para la Victoria que le alertaron sobre las políticas económicas que implementaría el gobierno de Mauricio Macri.

Te puede interesar El Banco Nación también ofrecerá descuentos del 50% en supermercados

"Sí, es cierto", dijo en una entrevista con El Destape radio. "Yo he sido muy crítico con el gobierno anterior, y no me arrepiento. Creo que era lógico que uno está para tener una voz crítica cuando hay situaciones que no son correctas", pero al preguntarles sobre su apoyo a Cambiemos, dijo: "Me equivoqué, sí".



"Uno ha hecho una elección y no ha habido una respuesta adecuada a eso. Se decía que era Cambiemos, y el cambio no se realizó", agregó.

Aseguró que "no existe temor" a un eventual retorno del "populismo" y que "no llegan las inversiones porque no somos confiables".

"Sencillamente, yo no hago más inversiones en Argentina, así pagué un alto precio. Por supuesto que también tengo la cuota de incapacidad propia, porque uno tampoco es lo bueno que debería ser. Pero la media general es mala, y los industriales estamos en esa media general", se sinceró.

"Acá todos estamos pagando. Los empresarios están pasando un momento muy complicado, y no le veo la solución. Es una cuestión de supervivencia e imagino que para los trabajadores es un drama terrible", opinó.