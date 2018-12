Para Guillermo Calvo, Argentina atraviesa un "sudden stop"

"Si esta situación continúa, va a caer el salario real", aseguró el reconocido economista en la Conferencia Internacional de Economía y Finanzas

El reconocido economista argentino y profesor en la Universidad de Columbia en Nueva York, Guillermo Calvo, no se mostró tan optimista como el equipo económico de Cambiemos el martes en la Conferencia Internacional de Economía y Finanzas (CIEF) 2018 sobre el futuro del país.

"Estamos en una situación de sudden stop", describió en el Salón Posadas del Hotel Hyatt.

"Si esta situación continúa, va a caer el salario real", afirmó en un panel sobre "Los Desafíos de la Desinflación en un Régimen de Tipo de Cambio Flexible: La Experiencia Argentina en el Contexto Internacional", moderado por Miguel Kiguel en el que también expusieron el presidente del Banco Central, Guido Sandleris; el ex economista jefe para América Latina del Banco Mundial, Augusto De la Torre; y el economista colombiano que formó parte del banco central de su país, José Dario Uribe.

Sostuvo que cuando ocurren estas crisis los salarios reales caen hasta un 20%, situación que en Argentina aún no se dio. No obstante, reconoció que gran parte de la población está empleada en el sector público y otro porcentaje importante "no está protegido" (no registrado) por lo que a ese grupo implicaría un desplome del salario real de hasta un 60%.

Calvo se mostró de acuerdo con la política monetaria de agregados monetario, y si bien señaló que son pocos los países que implementaron este esquema, aseguró que "tienden a ser recesivos".

Sobre el dólar marcó que con la primera devaluación había mejorado el tipo de cambio real pero que "está volviendo cierto atraso cambiario".