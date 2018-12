Melconian pidió una reforma laboral: "Si no cambiás, te pasa por encima el mundo"

"Cuando una persona se lleva $100 al bolsillo y al que lo emplea le sale $170, hay que revisar elsistema", defendió el economista la reforma laboral

El economista del PRO, Carlos Melconian, ahora pide una reforma laboral para repuntar el crecimiento del país.

Hace casi dos años que se fue del Banco Nación, pero mantiene su contacto personal con el presidente Mauricio Macri. Charlas en las que hablan de economía y del futuro del país. Crítico del gradualismo que implementó el equipo económico de Cambiemos, mantiene su mirada pesimista sobre los pronósticos para la Argentina en los próximos años.

"Veo a pymes que me dicen 'no voté a Macri ni lo voy a votar, pero esta ley laboral no va más'", dijo el ex titular del Banco Nación, quien pidió impulsar una nueva norma que cuente con el respaldo de todo el arco político.

Y graficó: "Cuando una persona se lleva 100 pesos al bolsillo y al que lo emplea le sale 170, vos decís, mirá que estos 70 están quedando en el camino por algún motivo que tenemos que revisar".

Luego explicó: "Si yo para tomarte a vos, por el hecho de que te tenga que mover, sacar o disponer en otro lado tengo determinada flexibilidad, contra si te tengo que tomar a vos tengo unos quilombos padre el día que te tengo que mover, sacar, echar… ¿Vos creés que es más fácil que te tome con determinada flexibilidad o con rigidez?".

"Yo lo que necesito en mi laburo es que me vaya bien a mí y vos tenés que tener a la gente contenta. Tenés que sentar al sindicalista y al de izquierda y con sus ideologías y preconceptos explicar esto y salir a la cancha", continuó en diálogo con Alejandro Fantino en América TV.

Asimismo, advirtió: "Siempre está el tachín tachín del ideológico y del que vive toda la vida con eso que mete púa, mete púa, mete púa, que 'estos nos vinieron a cagar', para quedarse en ese kiosco toda la vida".

"Esto no es comunismo ni socialismo, es modificar todas estas cosas vetustas que un día tuvieron razón de ser. Cuando un tipo las trajo, Perón, si querés, lo venían cagando mal al obrero. Fue innovador, puso una cosa arriba de la mesa que rompió todo y quedó por 100 años. Después, hasta los chinos cambian. Si no cambiás, te pasa por encima el mundo. Están pensando en cómo mierda se sacan de encima a los robots en otros lugares del mundo y acá estamos con la ley laboral de 1940 y pico. Tenemos un quilombo", concluyó.