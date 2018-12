Melconian: "Hay una gran duda en la trasición de la economía"

El economista opinó sobre el riesgo país: "No he visto que por los actuales problemas en el mundo, se den repercusiones fuertes en Chile, Colombia, Perú"

El ex titular del Banco Nación Carlos Melconian afirmó que el resultado de las elecciones presidenciales del 2019 "pone una duda a la transición de la economía", y sostuvo que el presidente Mauricio Macri "tiene probabilidad de volver a ser reelegido".

"Hay una gran una duda en la transición de la economía y sobre todo por lo que suceda el 10 de diciembre de 2019. En el fondo, los argentinos y el mundo van a querer ver si hay una maduración política, gane quien gane las elecciones, ya sea el bueno, el más o menos, o el malo, sobre la base que quien gane volverá a no tener mayoría en el Congreso", dijo el economista este sábado, en diálogo con radio Mitre.

El Riesgo país

El indicador que elabora el JP Morgan escaló esta semana a niveles históricos y se ubicó el viernes en las 822 unidades.

En este contexto, enfatizó: "No he visto que por los actuales problemas en el mundo, se den repercusiones fuertes en Chile, Colombia, Perú".

"Mi justificación tiene que ver con la economía. Hay una duda en la transición", destacó Melconian, que minimizó el impacto de las caídas en Wall Street en el indicador.

Te puede interesar Nafta: crecen las limitaciones para pagar con tarjeta de crédito

"Si uno va a Nueva York, se da cuenta que tiene un peso relevante", explicó. Y agregó: "Tiene una ponderación, pero no es el justificativo mayor de lo que está pasando".

También comentó que en este momento "están quienes quieren poner énfasis en el terreno político". Pero insistió: "Como una ponderación mayor está la economía".

Mauricio Macri

Ante una consulta, Melconian señaló que -si bien no tiene un "medidómetro"- el presidente Macri "tiene probabilidad de volver a ser reelegido".

"Nunca me he ido del lado del Presidente. Volver o no a la función pública, a esta altura, es un tema menor. Hay que pensar con todas las camisetas puestas como hacemos para poner el hombro el 10 de diciembre de 2019, porque se van quemando los cartuchos", sostuvo.

Sobre su relación con el primer mandatario, Melconian indicó que habla "de todos los temas" con Macri: "son 12 años al lado del Presidente, tenemos códigos de amigos", aseveró.

Por último, sobre la campaña electoral que se avecina con miras a los comicios nacionales del año próximo, el economista afirmó que "la gente boluda no es, y se aviva si le venden espejitos de colores", y agregó: "La gente empieza a descreer y quiere que le digan la verdad".