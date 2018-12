Zuchovicki explicó por qué “el año que viene va a ser mejor”

El economista y analista financiero señaló que "no va a ser por mucho mérito", sino por la comparación con 2018. Recomendó postergar el consumo

El economista Claudio Zuchovicki sostuvo que “el año que viene va a ser mejor”, pero aclaró que no será tanto “por mucho mérito, sino por la comparación con el 2018, que fue muy malo”.

“Creo que hay una carga tan negativa sobre la Argentina que ante algunos parámetro macros que se empezaron a modificar y algunos micro, muy selectivamente, que empiezan a levantar la cabeza, como son los que son proveedores de la minería, de la energía y del turismo, tecnología de alguna manera u otra dará paso a una recuperación”, explicó el economista en declaraciones radiales.

Sin embargo señaló que “en el caso de la clase media, que está pasando por un muy mal momento, aún le queda por lo menos tres meses más hasta que empiece a dar vuelta el salario”.

En ese sentido, detalló que “durante el 2018, el ajuste que tuvieron de salarios fue del 25% atrasado y la inflacion que tuvieron fue del 48%, con lo cual la pérdida del poder adquisitivo hace que obligadamente hayan tenido mucho menos poder de consumo. No salían a comer afuera, ya no contrataban personal de limpieza y así se derramó en los muy malos números macro y micro que se vieron. El primer trimestre del año que viene esos salarios ya van a subir al 11,4%, porque van por inflación atrasada, y la del primer trimestre del año si todo proyecta como va a ahora, va a ser del 5%. Por lo que si bien no van a recuperar lo que perdieron en 2018, por lo menos va a recuperar el 5%”.

Según Zuchovicki “hay tanto consumo postergado que en algún momento si entra un peso más se va a empezar a mover el consumo. Todo eso va a producir al menos un cambio de onda. Los que tiene un resto, la clase media y media alta lo van a ver antes, los que no lo tienen les va a llevar más tiempo”.

Por otro lado, al ser consultado sobre que le aconsejaría hacer con el aguinaldo a quienes lo cobraron indicó que “ojalá lo puedan ahorrar”.

"Creo que la inflacion va a estar por debajo de la tasa de interés, por lo cual recomiendo postergar el consumo. Hoy es preferible ahorrar, dejar la plata a tasa de interés, porque creo que se va a ganar poder de compra".

Decribió que "dentro de las posibilidades hay plazo fijo que rinden más de 40% y pico anual, que significa un 4% mensual y como no creo que la inflación supere el 2,3% mensual y bajando en el tiempo. Con lo cual ganas un 2% de poder de compra".

"Para los que tiene más posibilidades y más asesoramiento financiero le recomendaría ir a una Lecap, que es una tasa mayor a un plazo más largo", amplió.

"Y para el que le tiene miedo al tipo de cambio, que no puede dormir si no tiene dólares en su caja de seguridad, en ese caso aconsejo el Bonar 24, que la amortización paga el 20%, más los interés que paga en mayo de 2019, que eso rinde casi un 12% anual en dólares", concluyó.