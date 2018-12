Crisis en DIA: quién es quién en el gigante español

Los movimientos que realizan los altos ejecutivos en la cadena de supermercados generan mucha incertidumbre. Te contamos quiénes son estos empresarios

La crisis que está protagonizando la cadena de supermercados DIA se proyecta en varios puntos. Por un lado, está en un proceso de negociación de su deuda por 900 millones de dólares que se encuentra en manos de 14 acreedores, entre los que están BBVA, Santander, Sabadell y CaixaBank.



Otra de sus claves está en los problemas que está viviendo en el mercado bursátil con sus bonos y sus acciones: durante este año, perdió más del 86% de su valor.

Te puede interesar Puente fiscal: la AFIP prorrogó el plazo de adhesión al plan de facilidades de pago

Finalmente, los movimientos que se realizan en los altos cargos generan gran incertidumbre sobre lo que puede llegar a pasar.

Te puede interesar A cuánto podría llegar el dólar, según el kirchnerismo

Pero, ¿quién sabe con exactitud quiénes son los que participan en los cargos de poder en el gigante español? Para conocerlos, América Retail realizó una nota en donde cuenta quienes son los altos empresarios detrás de la cadena de supermercados.

Te puede interesar Zuchovicki explicó por qué “el año que viene va a ser mejor”

El gran protagonista de todo este proceso es Mikhail Maratovich Fridman (Leópolis, Ucrania). Este magnate ruso de 53 años, con cerca de 12.000 millones de euros de fortuna, es el dueño de LetterOne, la sociedad que controla el 29% de las acciones de DIA. Un porcentaje que ha ido aumentando en 2018, tras aterrizar en el verano de 2017 con una primera compra del 10% de la cadena de supermercados.



Fridman es propietario de X5 Retail, la mayor cadena de supermercados de Rusia. En concreto, posee el 47,86% de esta compañía que capitaliza 9.000 millones de dólares en la bolsa de Londres, dos veces y medio más que DIA. Estas acciones las controla a través de Alfa Group, uno de los mayores holdings financieros del país. Asimismo, en junio de 2017, LetterOne compró Holland & Barrett, la cadena de alimentos saludables y vitaminas, por 2.000 millones de euros.



Es originario de Leópolis, Ucrania. No obstante, este magnate posee la nacionalidad ucraniana y la rusa. Además, tiene pasaporte israelí debido a que es fundador de la Comunidad Judía de Rusia. Este millonario ha mantenido varios encuentros con el presidente ruso, Vladmir Putin, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.



También aparece en un informe de la Policía española. El magnate ruso habría participado en la presunta quiebra fraudulenta del Grupo Zed Worldwide. Mikhail Fridman compartía mesa accionarial con la familia Lara (grupo Planeta) y Botín (Banco Santander). Por lo tanto, DIA es su segunda inversión en España, la cadena de supermercados incorpora a su accionariado a un voraz empresario que posee unas relaciones muy influyentes.



Pese a que todos los titulares del terremoto de DIA se lo lleve Fridman, la participación de LetterOne en DIA está en manos de Stephan Ducharme. Este directivo estadounidense es el encargado de dirigir L1 Retail, la rama de distribución de la holding de Fridman. Ducharme fue presidente no-ejecutivo del consejo de administración de X5 Retail desde 2012, la cadena líder supermercados en Rusia con un modelo similar al de Mercadona, y CEO de la cadena rusa hasta 2015.



El ejecutivo fue el referente del cambio estratégico de la compañía para convertirse en el ejecutivo del sector minorista ruso de mayor prestigio tras el crecimiento sin igual de X5. Considerado la mano derecha de Fridman, entró en el consejo de DIA en abril de 2018 y en octubre ocupó el cargo de presidente del consejo de DIA tras la dimisión de Ana Llopis. Un puesto del que ha dimitido este martes, después de llevar abrir en canal las cuentas de la cadena y reformar los principales puestos de la cadena.



Ahora Ducharme realizará su trabajo en DIA desde LetterOne y con la información que le den sus compañeros de la sociedades que se sientan en el directorio de la enseña española.

El principal es Karl-Heinz Holland, que fue consejero delegado del grupo alemán Lidl durante más de seis años y responsable de la gran expansión de la marca durante su etapa de mayor crecimiento. Holland trabajó para la cadena alemana durante 23 años y ahora ocupa el cargo de asesor de L1 Retail, la rama de inversión en distribución de Letterone.

El otro representante de Fridman en la compañía, desde octubre, es Sergio Dias, socio de L1 Retail. Dias ha sido director financiero y CEO de dos divisiones de Moët Hennessy del grupo LVMH desde 2002 hasta mayo de 2009 y ha ocupado diferentes puestos como asesor, inversor y consejero delegado en cuatro empresas start-ups del sector de la moda y de bebidas espirituosas, entre los años 2009 y 2017.



Tras la dimisión de Stephan Ducharme, Richard Golding es el nuevo presidente del consejo de DIA. Mientras Fridman busca un presidente definitivo, Golding compatibiliza esta tarea con su labor de consultor en Operating Partner de Hill Path Capital, Industry Advisor para Advent International y la presidencia no ejecutiva de Parques Reunidos.



En el consejo acompañan a Golding, Mariano Martín Mampaso, expresidente mundial de ventas de Procter & Gamble, Julián Díaz González, CEO de Dufry, Antonio Urcelay, ex de Toys R Us y Tuc Tuc. En la mesa de DIA también se sienta Angela Spindler, empresaria británica y directora general de la textil Brown Group, Borja de la Cierva de Sotomayor, miembro de gestora de entidades de capital riesgo Univest, y María Garaña Corces, directora gerente de Servicios Profesionales para la región Europa, Oriente Medio y África de Google.



Tras lanzar a mediados de octubre un profit warning y cancelar el dividendo, DIA suspendió de empleo y sueldo a Amando Sánchez Falcón, director financiero de la compañía por aquel entonces. Un cargo que ha estado vacante hasta este martes cuando Ducharme ha elegido a Enrique Weickert Molina, quien con anterioridad fue el encargado de dirigir las cuentas de OHL durante ocho años, y del Grupo Fertiberia durante otros cuatro.



La compañía también ha vivido cambios en su dirección de operaciones y en su dirección de Brasil en España. Iván Martín, hasta ahora director de Supply de El Corte Inglés, será el encargado de dirigir las operaciones de la compañía y Marin Dokozic, hasta ahora CEO de Lidl en Alemania, nuevo CEO en Brasil de DIA.