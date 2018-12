"Somos mejores para gastar dólares que para producirlos", plantea Llach

Para el economista, consumir casi siempre por encima de las posibilidades es considerado normal en el país, pero es la raíz de las crisis recurrentes

Para el economista Juan José Llach, la disyuntiva crucial que se abre de cara a las elecciones es "si se afianza el largo y escarpado camino que podría conducir a dejar atrás décadas de retraso socioeconómico o si se elige volver a fracasar. Para poder despegarse de tan pobre pasado hay que aceptar que somos un país anormal y, a partir de allí, sin imitar a nadie, elegir un camino propio para volver a la normalidad".



"Ninguna nación muestra, como la Argentina, una decadencia relativa casi centenaria, inflación y déficit fiscal crónicos desde hace décadas, defaults reiterados de la deuda soberana y, como corolario, ser la única economía plenamente bimonetaria del mundo", plantea el experto, quien luego señala que "se usan pesos sólo para la diaria, pero se piensa en dólares para el consumo durable, el ahorro y la inversión. El sistema financiero en pesos es exiguo, y nuestro Estado, siempre deficitario, recurre al financiamiento en divisas, un factor de inestabilidad".



En otro párrafo, Llach agrega que "consumir casi siempre por encima de las posibilidades es considerado normal, pero está en la raíz de las crisis recurrentes porque, además, somos mucho mejores para gastar divisas que para producirlas y la deuda pública y el balance de pagos deficitario terminan detonando las crisis".



El economista agregó que "según encuestas recientes, 80% de los entrevistados deploran el ajuste, y a otra cosa. En marcado contraste, los inmigrantes saben que para consumir lo deseado hay que romperse el lomo y eligen venir a la Argentina revelando así que ven más oportunidades de emprender y de encontrar empleo que las que vemos los nativos. Gran tema a profundizar".



Luego, hizo una crítica hacia el consumismo argentino: "El fuerte viento de cola hizo creer que, contra lo que decía el neoliberalismo, era posible vivir mejor sólo con lo nuestro, cerrándose al mundo y postergando la productividad y la inversión".



"Así fue que tamaña oportunidad, la mejor que nos brindó el mundo en cien años, se usó principalmente para consumir. La inversión creció sólo hasta el 2007, no llegó al 20% del PBI, cayó luego sostenidamente y hoy es apenas un 14,5% de lo producido, una de las menores del mundo", reflexionó.



"La herencia recibida por el gobierno de Cambiemos resultó así patética por donde se la mire. Pero el gobierno optó por no explicarla a la sociedad, un grave error. Ya pasó el momento de hacerlo, pero no el de reconocer con franqueza la naturaleza de los problemas que enfrentamos. Se agregaron luego otros errores del gobierno y las críticas arreciaron", argumentó Llach en una columna publicada en Clarín.

De cara a lo que viene, el economista señaló que "para salir adelante, debería darse lugar al tiempo de diálogos y acuerdos y no al persistir en insultarse por sobre la grieta, culpabilizándonos los unos a los otros. A quienes alegan la imposibilidad de acordar baste recordarles el consenso fiscal y la reforma impositiva, acordadas hace apenas un año, y el presupuesto 2019, el del ajuste, votado hace un par de meses".



"No está claro para buena parte de los ciudadanos qué partidos y candidatos representarán en 2019 el camino del progreso inclusivo. Tampoco les resulta evidente cómo evitar las rutas del fracaso y de las grandes crisis que, conviene recordar, ocurrieron tanto bajo gobiernos militares como civiles, ya fueran estos peronistas, radicales o el actual -como si esta reiteración fuera parte del ADN nacional-", agregó.



Respecto del kirchnerismo, Llach planteó que "su tradición es la crítica al neoliberalismo, pero sin propuestas, y ahora con la mochila de los cuadernos. Sería muy bueno para el país que su discurso las incluyera, pero no será fácil".



"La pregunta final, y relevante para el 2019, es qué tipo de campaña les convendría hacer a los principales opositores, y entro aquí en puntas de pie. Ha sido frecuente en el pasado pegarle al gobierno con la economía porque, al final del camino, parecía estar la solución. Esta vez no es tan así, y ese tipo de campaña podría ahuyentar más que atraer votos. Más aun con una economía global que no ofrece un panorama alentador", sostuvo.



"Estoy sugiriendo, en fin, que, para sorpresa de muchos, podríamos llegar a tener una campaña electoral más racional que las de costumbre, lo que sería un gran avance para el país ya desde 2019", concluyó.