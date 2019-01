Mal año para los 0Km: con stock récord, empresas prevén vender 120.000 autos menos en 2019

Desde analistas hasta directivos de terminales ya trazaron sus primeras proyecciones: el consenso es que el mercado caerá 15 por ciento

Ya nadie habla en la industria automotriz de un viejo anhelo: alcanzar el millón de unidades vendidas.



En momentos en que sobra stock como para bancar el equivalente a seis meses de patentamientos, en el sector están más preocupados por ver cómo salvan este 2019 que en fantasear con récords que, a los ojos de hoy, resultan imposibles.



Cabe destacar que 2018 cerró con una preocupante caída del 11% frente al período anterior.



En total, se vendieron poco más de 800.000 vehículos, unos 93.000 menos que durante 2017, como consecuencia de la devaluación, que cambió todos los planes que tenían previstos tanto las terminales como las importadoras.



A este cuadro se sumó una presión inflacionaria muy elevada y un salto de las tasas de interés. Así, los precios de los 0Km llegaron a pegar un salto del 90%, provocando un derrumbe de las ventas, con meses que llegaron a registrar caídas superiores al 40%.



Lo preocupante es que el cambio de calendario no mejoró las perspectivas. De hecho, las marcas empezaron a proyectar el 2019 y las primeras estimaciones no son para nada alentadoras.



“Desde el sector automotriz se anticipa un año crítico si extrapolamos el ritmo de ventas de los últimos meses, de unas 50.000 unidades mensuales en promedio, para todo 2019”, señala Luis Fernando Pelaez Gamboa, presidente y director general de Renault Argentina.



En tanto, desde la consultora Abeceb, el analista Franco Roland, especialista en el mercado automotor, plantea un escenario en el que "los patentamientos caerían un 15% respecto a los niveles de 2018".



En concreto, estiman un volumen cercano a las 680.000 unidades para los próximos 12 meses. De concretarse, serían unas 122.000 menos que en el último año.

En Volkswagen Argentina manejan un escenario bastante similar, con un mercado que, en el mejor de los casos, rondaría los 700.000 vehículos.



Con estas mismas cifras coincide Cristiano Rattazzi, presidente de Fiat Argentina, quien considera que "si las condiciones macro no se alteran significativamente, lo previsible es que el mercado de 2019 esté en línea con el nivel de ventas del segundo semestre de este año. Es decir que, en términos anualizados, daría un mercado de autos comerciales más livianos en torno a las 650.000 a 700.000 unidades aproximadamente".



"Estaremos lejos del millón, es verdad, pero también muy lejos de las 89.000 de 2002”, relativiza el directivo.



Claro que hay espacio para proyecciones más pesimistas. Tal es el caso del cuadro que traza Gabriel Cordo Miranda, country manager de Peugeot, Citroën y DS Argentina, quien anticipa un "año difícil para toda la industria", con una estimación que se moverá cerca de las 600.000 unidades.

Enero, la prueba de fuego

Con diciembre tocando uno de los pisos más bajos de la última década, los pronósticos para enero no son los mejores.



Estacionalmente, se trata de un mes estratégico y que define buena parte del resto del año, dado que en general se suelen marcar los récords de patentamientos de cada período, ya que los compradores prefieren aprovechar el cambio de año para registrar los vehículos que adquieren.



Sin embargo, con el efecto arrastre que deja 2018 y un poder adquisitivo que todavía no se recupera, no hay espacio para el optimismo.



Según las estimaciones de Abeceb, enero culminaría con un desplome interanual del 45%, con un volumen que no superaría las 65.000 unidades, frente a las 120.000 que llegaron a comercializarse



Para tomar como referencia, esta cifra –de concretarse- sería similar a la de enero de 2015, cuando el mercado sufría las trabas a las importaciones y no había stock.





Pasado enero, para el resto del año, las marcas anticiparon que el panorama seguirá moviéndose en terreno negativo, especialmente a lo largo del primer semestre.



Esto, agravado por el hecho de que la comparación se realizará contra un período de ventas récord, como fueron los primeros seis meses de 2018, dado que hasta junio del año pasado el mercado llegó a tocar un nivel histórico.

Después de la tormenta

Más allá del pesimismo que envuelve a los empresarios de esta industria cuando se les pide que proyecten el primer semestre, y pese a que para todo 2019 se prevé que el sector cierre en baja, igualmente ponen algunas fichas para la segunda mitad del año.



“Creemos que, en cuanto se alcance una estabilidad en el contexto, y una reducción de tasas que ayude al financiamiento, podrá haber algunas oportunidades”, afirma el líder de PSA.



“Claramente, como primera necesidad y como condición para pensar en un escenario de recuperación, es fundamental el descenso de la inflación y la baja de los tipos de interés para que podamos volver a tener un porcentaje más normal de ventas financiadas”, agrega el directivo de Renault.



Ambas variables, tasas e inflación, son claves para que el mercado vuelva a traccionar.



En este contexto, desde Abeceb plantean que si bien no se puede hablar de crecimiento, sí es posible esperar una desaceleración del ritmo de caída de ventas, de la mano de un tipo de cambio más estable, en un escenario de elecciones.



Según estimaciones de la consultora, los resultados por trimestre serían los siguientes:



-Entre enero y marzo prevén una caída de las ventas del 42% frente al mismo período del año anterior.



-Para el segundo trimestre, la baja sería del 27%.



-De cara al tercer período, la baja alcanzaría al 3%.



“Esperamos que algún síntoma de reucperación empiece a manifestarse a partir de agosto", señala Roland.



Pero tampoco –aclara-, será para festejar demasiado: "Básicamente porque la comparación, para ese momento, se estará realizando respecto del peor período del año anterior", aclara.



En cuanto al impacto de las elecciones y todo el período preelectoral, lapso en el que las protagonistas serán las campañas políticas, desde Abeceb consideran que esto no impedirá la recuperación del sector, aunque “nada está exento de riesgos”.



También Carlos Zarlenga, presidente de General Motors para la región, quien acaba de vivir un proceso electoral complejo en Brasil, considera que todo depende de la claridad que haya sobre los candidatos y preferencias del electorado.



Para el directivo, mientras antes haya definiciones, más claridad habrá en el mercado.

Exportaciones y producción

Además de las ventas internas, que son las que más sufrieron el año pasado, en el ámbito de la producción y exportaciones las proyecciones son diferentes.



En el caso de la fabricación, las cifras son más estables y no se prevén grandes cambios para 2019, pero sí en el caso de las exportaciones, que están creciendo gracias a la recuperación de Brasil.



Además, el año pasado, la Argentina logró dar un paso importante que fue la consolidación de su presencia en numerosos mercados más allá del país vecino, un desafío que hace tiempo persigue toda la industria para no depender únicamente de un comprador.



“Más que ganar mercados, el 2018 fue clave para consolidar el posicionamiento de la Argentina en numerosos países. Creció mucho Colombia y eso impactó positivamente. De hecho, hoy es el segundo mercado más importante de la región”, señala Roland.



Este es uno de los datos más optimistas en el que coinciden los diferentes representantes de la industria.



Otro dato a favor es que seguirán los lanzamientos: hay más de 50 novedades confirmadas para el año. Es decir, el incentivo por parte de las terminales para captar la atención de los compradores, está vigente.



Por último, la recomposición salarial, para volver a acercar el 0Km al bolsillo de la clase media, será el último eslabón de una cadena que se necesitará para salir adelante.



Un dólar más controlado y salarios "nuevos" son variables que juegan a favor. Las dos dudas son qué va a pasar con las tasas de interés y hasta cuándo se podrá sostener este escenario de calma cambiaria.