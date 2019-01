Expectativa por cifras del Indec: se estima que la inflación de diciembre será del 2,5% y la anual superará el 47%

Este martes el Indec dará la variación del Índice de Precios al Consumidor de diciembre que, de confirmarse los cálculos privados, tendrá un alza del 2,5%

Este martes el Indec dará a conocer la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, que se estima que tendrá un alza de 2,5% según cálculos privados.

Esta cifra dejará a 2018 con una inflación que rondará el 47%.

De confirmarse esta cifra, el acumulado anual superará el 38,5% de 2014 y el 40,9% de 2002 en la salida de la Convertibilidad, y quedará por debajo del 84% de 1991, alcanzado en el gobierno de Carlos Menem.

El IPC de noviembre fue de 3,2%, un dato que mostró una desaceleración, pero fue superior a la esperada por consultoras.

Con ese registro sumó en once meses del año pasado 43,9%

Si bien la Ley de Presupuesto estima que los precios aumentarán 23% durante este año, a fines de diciembre el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, insistió en que el Gobierno "no pronostica la inflación", pero está "convencido" de que será "más baja que en 2018".

"No pronosticamos la inflación mensual; miramos los números y nos sirven para la toma de decisiones; estamos confiados con lo que estamos haciendo para tener una inflación más baja en 2019 que en 2018 y estamos convencidos de que vamos por el rumbo correcto para obtener ese resultado", sostuvo el funcionario.

Dujovne realizó estas declaraciones a los periodistas en la Casa Rosada, oportunidad en la que destacó que el Gobierno implementa "una política monetaria muy sólida, simple y creíble, que está logrando reducir la inflación mes a mes y ese proceso va a continuar".

"Más allá de que estamos convencidos, no queremos ponerle un número; no tenemos metas de inflación, sino de agregados monetarios; nuestro compromiso es cumplir con la meta que tenemos para la base monetaria", añadió. Y concluyó: "Cumpliendo con nuestro programa monetario estamos convencidos de que la inflación va a ser más baja, pero no hacemos pronósticos sobre la inflación".

Desde el ámbito privado, el consultor Orlando Ferreres, estimó que para este año "la inflación estará en torno al 23%" que "si bien es alta, es la mitad" de la de 2018.

En Ecolatina, las expectativas no son tan favorables, estiman que rondará el 30% la suba de precios este año, impulsada mayormente por lo reajuste de tarifas de comienzo de año.

Cercana a esta estimación, se ubicó la de los economistas del BBVA Banco Francés, que la ubicaron en 29%, mientras que el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que hace el Banco Central la colocó en 28,7%.

Más allá de las estimaciones, lo cierto es que 2018 presentó un proceso de aceleración de la inflación, mes a mes, pero con una economía creciendo a una tasa de 4% en el primer cuatrimestre, que luego derivo en una fuerte caída en la actividad debido a la falta de financiamiento externo y la aguda sequía que afectó principalmente al sector agrícola.

Si en el primer cuatrimestre, el índice de inflación promedió el 2,3%, en el segundo pasó a 3,2% y en el tercero y último cuatrimestre, con la abrupta devaluación del peso, alcanzó a 4,4%, diciembre cierra con un alza de 2,5%.

En este sentido, durante las últimas semanas se conocieron las proyecciones de los analistas que van desde un piso de 1,7% calculado por IPC Online, hasta 3%, cálculo que publicó FIEL. En medio se ubican las estimaciones de 2,6% de Ecolatina y de CyT mientras que Eco Go la calculó en 2,5% y Elypsis en 2,3%.