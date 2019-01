Es oficial: la inflación de 2018 cerró en 47,6%, la más alta en casi tres décadas

La suba de precios en el último mes del año fue de 2,6%, impulsada por tarifas, prepagas y comunicación. El IPC núcleo dio 2,7%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer este martes la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre y confirmó que en 2018 la inflación fue la más alta de los últimos 27 años. El indicador reflejó un alza del 2,6% en el último mes del año y un acumnulado del 47,6%.

De esta forma, tras la fuerte devaluación que comenzó a fines de abril, superó los récords de 2014 y 2016 y se trasnformó en la más alta desde la salida de la hiperinflación, casi tres décadas atrás. Para encontrar una inflación mayor hay que retrotraerse a 1991.

El punto positivo para la Casa Rosada es que se ratificó la desaceleración en la suba de precios en los últimos meses del año.

Es que el ICP en noviembre había sido de 3,2%, un 0,6% por encima de la cifra de diciembre.

La inflación de diciembre estuvo impulsada por las fuertes subas en tarifas (3%), Salud (5,2%), Comunicación (7,7%)y Restaurantes y hoteles (2,7%).

El mapa de aumentos se completó con subas en alimentos del 1,7%; en equipamiento y mantenimiento del hogar, del 1,9%; en Transporte, del 2,4%; y en Recreación y Cultura, del 2,6%.

En lo que hace a la segmentación por regiones, el GBA fue donde se dio el aumento anual más bajo, con una suba del 47,1%. En el polo opuesto se encuentra La Patagonia, donde se registró un alza del 50,6% en todo el año.

En la zona Pampeana la inflación registrada por el Indec fue del 47,6% mientras que en el Noreste, Noroeste y Cuyo fue un poco mayor la suba de precios: 47,8% en los dos primeros y 49,5% en el último.

En lo que hace a la inflación núcleo, fue 2,7% en diciembre y 47,7% en todo 2018.

Reflejo de la inestabilidad cambiaria

El BCRA indicó que "es normal esperar que la inflación mensual se mantenga en estos niveles", en relación con el cierre de diciembre que dio a conocer el Indec.

Desde la entidad señalaron que el dato de inflación de diciembre dejó en claro por un lado que "si bien la inflación de diciembre (2,6%) sigue siendo alta, descendió por tercer mes consecutivo desde el pico de septiembre de 6,5%".

Y se apuntó que una inflación anual de 47,6% "refleja la inestabilidad cambiaria que vivió nuestro país".

De allí concluyeron que "la prioridad del BCRA es evitar que episodios como los vividos en 2018 se repitan" y advirtieron que "debido a que la política monetaria actúa con rezagos y a las correcciones de precios regulados y acuerdos salariales pendientes, es normal esperar que la inflación mensual se mantenga en estos niveles en los próximos meses".

Expectativas para el 2019

Si bien la Ley de Presupuesto estima que los precios aumentarán el 23% durante este año, a finales de diciembre, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, insistió en que el Gobierno "no pronostica la inflación", pero está "convencido" de que será "más baja que en 2018".

"No pronosticamos la inflación mensual; miramos los números y nos sirven para la toma de decisiones; estamos confiados con lo que estamos haciendo para tener una inflación más baja en 2019 que en 2018 y estamos convencidos de que vamos por el rumbo correcto para obtener ese resultado", sostuvo el funcionario.

Dujovne realizó estas declaraciones a los periodistas en la Casa Rosada semanas atras, oportunidad en la que destacó que el Gobierno implementa "una política monetaria muy sólida, simple y creíble, que está logrando reducir la inflación mes a mes y ese proceso va a continuar".

"Más allá de que estamos convencidos, no queremos ponerle un número; no tenemos metas de inflación, sino de agregados monetarios; nuestro compromiso es cumplir con la meta que tenemos para la base monetaria", añadió. Y concluyó: "Cumpliendo con nuestro programa monetario estamos convencidos de que la inflación va a ser más baja, pero no hacemos pronósticos sobre la inflación".

En cuanto a las consultoras privadas, en promedio proyectan una inflación superior a la estimada por el Gobierno y un dólar que llegará a $49,37.

Según un informe de la consultora Focus Economics Consensus Forecast LatinFocus, que reúne la visión de las principales consultoras y estudios privados, se estima que el índice de precios llegará al 28% el año próximo y tendrá un descenso importante para el 2020 del 18,6%.

Este es un promedio de los índices de la consultora por la que los más optimistas pronosticaron un 24,1% y el máximo alcanzó el 36% para el año próximo.

La empresa que menos inflación pronostica es EIU con un 24%. Entre las compañías internacionales, destacan las mediciones de Goldman Sachs y JPMorgan, con 28,7% y 27,3%, respectivamente.

Mientras que otras como Analytica Consultora, es la que más pronostica, con una inflación del 34,7% en 2019.