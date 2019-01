Menos de la mitad de las pymes "sensibles" pagó el bono de $5.000

En muchos casos, algunas empresas hicieron el esfuerzo de dar a los empleados elegibles para este beneficio al menos un monto menor a fin de año

Pese al acuerdo firmado entre el Gobierno y la Confederación General del Trabajo ( CGT), menos del 50% de las pymes de los sectores más afectados por la recesión cumplió con pagar el bono salarial de $5.000 a los empleados que eran elegibles para recibirlo a fin de 2018.



Uno de los vicepresidentes de la Fundación ProTejer, Jorge Sorabilla, confirmó a BAE Negocios que "el bono de cinco mil pesos lo pagó un tercio de las empresas".

"Es una coyuntura muy compleja, donde el sector textil está trabajando con un 42% o 43% de la capacidad instalada", se excusó, y agregó que "las empresas que no trabajaron en estos últimos meses, no pudieron pagar el bono", mientras que "dentro del grupo de las que están trabajando, muchas tampoco pudieron afrontar el compromiso porque está en juego su futuro".



Por su parte, el secretario general de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica (Camima), Aldo Lo Russo, expresó que "el cumplimiento en el pago del bono no llega al 40% de las empresas".

"Enfrentamos una caída enorme de ventas, a lo que hay que sumar los numerosos cheques rechazados", justificó.



Aunque vale la pena destacar que, según Lo Russo, "existe un número muy importante de firmas que solamente pagaron $500 o $1.000. Hay que tener muy en cuenta que varias empresas producen tres veces por semana por lo cual están perdiendo capital. También hay casos que cancelaron la primer cuota ($2.500 en noviembre) y la segunda, no (son otros $2.500 en enero)".



Fuentes de empresas nucleadas en la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines (CIMA) informaron que "cerca del 50% pudieron pagar el bono". Mientras tanto, en el sector de los fabricantes de calzado el nivel osciló entre el 35% y 40%.

En este panorama, los autopartistas tuvieron mejores posibilidades: "la mayoría pagó, aunque varias empresas no lo hicieron por la situación sectorial", remarcaron desde la cámara AFAC a BAE.