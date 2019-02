Estos son los sectores que tienen los mejores niveles de salarios

Entre noviembre de 2017 e igual mes de 2018 se produjeron fuertes variaciones y se alteraran los liderazgos en términos de ingresos brutos

A fines de noviembre, el salario promedio en el sector privado era de $35.063 en términos brutos, antes de los descuentos del 17% para la jubilación, PAMI y Obra Social, y en los casos que corresponda del Impuesto a las Ganancias, más el proporcional del salario anual complementario, según estimación de la Secretaría de Empleo de la Nación.



Pero se reduce a $28.652 si se toma la mediana, un indicador que despeja del cálculo el efecto de la enorme disparidad entre los extremos de la escala de empleados.



En un mercado donde coexisten sectores que operan predominantemente con el mercado interno, como la mayor parte de las ramas vinculadas a los servicios –caso de comercio, transporte, bancos, además de los sociales y personales, como salud, educación, inmobiliarias, entre muchos otros–, y otros que se reparten en diferentes proporciones entre satisfacer al consumo local y la exportación, no sorprende que los niveles y variaciones año tras año sean muy heterogéneos, según Inbofae.



De ahí que entre noviembre de 2017 e igual mes de 2018 se produjeran variaciones muy dispares y se alteraran los liderazgos en términos de ingresos brutos.



El primer lugar fue para uno de los sectores que sobresale por la maduración de la explotación de Vaca Muerta; junto a la actividad minera, en particular la no tradicional, como el litio, con un ingreso promedio mensual de $102.953, y una mediana de $86.944; en contraste con los servicios de hotelería y restaurantes, con valores de $19.820 y $15.251 respectivamente, y el sistema de enseñanza con remuneraciones de $20.850 y 17.998 pesos.



El segundo rubro con mayor ingreso mensual estuvo muy dividido, con la pesca con $84.242; seguido por el sistema bancario $74.929; y el suministro de electricidad, gas y agua $69.973. Pero en la mediana, que representa una participación más alta con ingresos en torno a ese valor, encuentra primero –dentro de este segundo subgrupo– a los bancos con $60.718; el servicio de electricidad, gas y agua $58.712 y la pesca 41.046 pesos.



Un tercer segmento lo integran los trabajadores del transporte, almacenamiento y comunicaciones con un rango de $45.500 a $40.600; la industria manufacturera entre $40.400 y 31.900; y los servicios sociales y salud entre $36.100 y $31.300, en todos los casos según el promedio y mediana respectivamente.