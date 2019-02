Miguel Ángel Broda: "Hoy estamos mal, pero vamos bien, hemos dejado de caer"

El economista destacó que el segundo acuerdo con el FMI "nos salvó de males mayores"· y que el objetivo del Gobierno es llegar a las elecciones sin crisis

El economista Miguel Ángel Broda señaló que "estamos mal, pero vamos bien", ya que si bien la Argentina lleva siete meses de recesión, la situación es más optimista que la del año pasado, cuando estalló la crisis.

"El segundo acuerdo con el Fondo Monetario nos salvó de males mayores, es un programa de emergencia para llegar sin crisis a las elecciones y que dado sus objetivos se está cumpliendo, es exitoso", señaló el economista.

Y agregó: "Hoy estamos mal, pero vamos bien. Estamos mal en el sentido de que en el margen se ha dejado de caer; el PBI del cuarto trimestre de 2018 fue 6,9% menor que el del primero de ese año, la economía lleva 3 trimestres de recesión, cayendo a una velocidad anualizada de 9%. Es una recesión, dentro de las últimas 7 que hemos tenido, 3 veces más fuerte la caída que las recesiones light del 2012, 14 y 16".

De acuerdo con Broda, "en un contexto de un programa de emergencia, claramente estamos mejor que en la crisis desatada el año pasado". Y destaca que el PBI, el consumo y las importaciones han dejado de caer.

Con respecto a la inflación, señaló que "es mucho mayor de la que había en el primer trimestre del año pasado" y además "los indicadores sociales se han deteriorado". Pero resaltó que "se ha reducido sustancialmente el fiscal déficit fiscal y el de cuenta corriente externa".

El economista remarcó que el país debería tener un tipo de cambio real más alto que el actual, que se mantiene estable porque "el programa del Fondo Monetario y el objetivo del Gobierno, que cree que si no hay otra crisis cambiaría va a ganar las elecciones".

"Si de algo estoy preocupado es por la apreciación del peso, está hoy 16% más revaluado que en septiembre, que no me gusta", afirmó en una entrevista a Infobae.

También subrayó que "posiblemente después de junio la política monetaria sea menos contractiva y que la fiscal sea un poco más contractiva durante el año".

Y añadió: "Eso le pone un viento de frente a la recuperación económica, por eso la reactivación va a ser moderada porque si bien es posible, porque la tasa de inflación está cayendo; que el salario real deje de caer o que incluso registre una pequeña suba, y de la masa salarial; y a lo mejor el consumo privado que se desplomó, encontró su piso entre diciembre y enero que es nuestro pronóstico".

Broda también señaló que "hacia adelante es probable que veamos un poquito más de capacidad prestable del lado de la oferta y que veamos lógicamente, un poco más de demanda".

Con respecto al efecto "arrastre" de 2018, señaló que desde su consultora, Carta Económica, esperan que el año termine con una baja de la economía de 1,5%, con un arrastre previo negativo de 3,1%.

"Hay una recuperación intraaño, claramente. Hoy no me animo a decir que el cero que dice el Gobierno es imposible de alcanzar; no es nuestro pronóstico, pero bueno en esta fase reactivante que parece que entra la economía entran muchas cosas, porque hay puntos a favor y puntos en contra. La política macroeconómica va a ser contractiva, como la monetaria", completó.

Con respecto a las próximas elecciones, remarcó que ven "una gran oportunidad para el próximo presidente porque se van a heredar menores desequilibrios y también probablemente el mundo crezca menos, y tenemos grandes necesidades de financiamiento".