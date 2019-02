Desarrolladoras inmobiliarias líderes están en crisis por deudas en dólares

La desarrolladora de Narváez es la que levantó el imponente complejo Al Río en Vicente López y adeuda una cifra en torno a los 300 millones de dólares

Luego de pedir concurso de acreedores de su empresa por el tamaño de su deuda, Carlos de Narváez partió a Miami.



Su desarrolladora Ribera es la que levantó el imponente complejo Al Río en Vicente López y adeuda una cifra en torno a los 300 millones de dólares, en donde hay bancos, empresas, inversores particulares y aseguradoras comprometidas.



El impacto es tan grande que el lunes se supo que hay otra desarrolladora en problemas.



El grupo inmobiliario TGLT –que nació de la mano de Federico Weil- negoció con los tenedores de una ON, por 150 millones de dólares, diferir el pago de sus intereses que vencen el próximo 15 y la posibilidad de convertir esa deuda en acciones de la compañía, según Clarín. Hasta ahora logró la adhesión del 66% para convertirla en acciones y del 76% para el diferimiento de los intereses.



La compañía el año pasado adquirió la constructora Caputo, de la familia del amigo del Presidente. Mientras eso sucedía, Weil partió de la firma que quedó bajo la batuta del exCEO de Caputo, Teodoro Argerich.



En ese lapso, hubo algunos cambios de mano, como el mega proyecto sobre avenida Callao en los terrenos que fueron del cine América, a Falabella y a propietarios individuales que era de Marcos Juejati y de TGLT y que habían alquilado entre otros la universidad de San Andrés.



Frente a esta situación, dicen que no hay un sólo responsable sino que influyen en los problemas la devaluación y la crisis en firmas que están endeudadas en dólares. Hay quienes levantan la mano y señalan que las cosas así no funcionan.



Otros reprochan la ausencia de previsión. Por cierto, en el caso de la desarrolladora de Narváez casi todas las deudas en cabeza del HSBC, Hipotecario, Itaú y Patagonia están garantizadas con hipotecas. Y otras como los 50 millones de dólares que les pagó Edenor por varios pisos de una torre que nunca se levantó están asegurados en una firma de seguros de caución, aseguró Clarín.



En cuanto a Carlos de Narváez, hermano de Francisco -con quien está distanciado-, los problemas recurrió al estudio Alegría y a Miguel Arrigoni, de First Capital. Le acercaron varias propuestas para salvar la situación. Entre ellas la de Gustavo Menayed, CEO de Portland con la que ya había firmado una carta de intención por el 60% de sus activos. Pero de pronto se negó.

Hay quienes sostienen que uno de sus problemas fue que no pudo mover la localización del hiper Carrefour emplazado en el complejo, Al Río. Cuando se presentó a convocatoria, de Narváez abandonó al estudio Alegría que se enteró por el juzgado de la decisión. A esa altura tenía nuevo abogado, el estudio Grispo y un negociador, Rubén Frávega, hermano de Juan Carlos, ex titular del Banco Nación.