Cupo femenino: el Gobierno lanzó registro de colectiveras y evalúa extenderlo a otras actividades

Por un fallo judicial, la secretaría de Trabajo abrió un listado de aspirantes mujeres a chofer. La medida sorprendió a los empresarios del transporte

El Gobierno puso en marcha este martes el registro de mujeres aspirantes a choferes de colectivo, una medida con la que apunta a que las empresas de transporte de pasajeros en principio incorporen personal femenino.

El listado fue presentado por las autoridades de la secretaría de Trabajo encabezadas por su titular, Lucas Fernández Aparicio, en cumplimiento de un fallo de la Justicia laboral que el año pasado ordenó adoptar mecanismos para que las demandadas completen el cupo de 30% de mujeres en su planta de choferes.

De este modo, ya pueden inscribirse en la web aquellas trabajadoras mayores de 21 años y que cuenten con licencia D2 y licencia nacional habilitante tipo A1TP, mientras que las empresas interesadas en incorporar conductoras podrán consultar el listado, aunque no estarán obligadas a hacerlo.

La actividad realizada en la sede de Alem al 650 contó con la participación de Erica Borda, la primera mujer en ser inscripta en el registro y la impulsora en el 2014 de una demanda contra las empresas Transporte Escalada SAT, Transporte Avenida Bernardo Ader y Los Constituyentes SAT por negarle la posibilidad de ser chofer. “No tomamos mujeres”, le decían a la trabajadora, pese a que había ejercido esa función durante 12 años en la línea 140.

Te puede interesar De la "sugerencia" del FMI a la interna del gabinete: crónica de cómo se decidió el recorte del subsidio en Vaca Muerta

En octubre del año pasado, sin embargo, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo condenó a las compañías y el Estado por la “discriminación contra las mujeres para trabajar como choferes en el transporte público de pasajeros" y ordenó instrumentar medidas para alcanzar el cupo del 30% en la planta de choferes de las compañías denunciadas.

“Más allá de haber demandado a algunas empresas, ya me presenté y estoy esperando una respuesta para acceder al mercado laboral, a las mujeres que quieran pertenecer a este rubro, que se animen y sigan esta causa”, dijo Borda en la secretaría de Trabajo.

Según la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la actividad cuenta con 925 mujeres con licencia profesional versus 376.246 varones, es decir que las mujeres representan menos del 1% de la plantilla. De ese total, 454 son conductoras de transporte de pasajeros, 359 de cargas generales y 112 de cargas peligrosas.

El registro de aspirantes a choferes de colectivo fue creado hace dos semanas con la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 1/2019 firmada por la secretaria de Promoción, Protección y Cambio tecnológico, Graciela Guzmán. “La incorporación masiva de mujeres al mercado de trabajo no ha logrado revertir la segregación laboral, por lo que el cumplimiento de esta orden judicial es una gran oportunidad”, señaló la funcionaria ayer.

De la presentación participó también Cecilia Garau, la titular de la comisión tripartita de Igualdad de Oportunidades y Directora de Protección e Igualdad Laboral; y Paula Szenskman, titular de la secretaría de Transformación Productiva del Ministerio de Producción y Trabajo, quien desde la semana pasada está a cargo además de la secretaría de estadísticas del área laboral, tras la renuncia de José Anchorena.

En su artículo 5, la resolución dispone que, a fin de demostrar la contratación de personal femenino hasta alcanzar el piso del 30% del total de choferes, las empresas deberán presentar anualmente ante la Dirección de Protección e Igualdad Laboral una constancia certificada expedida por la AFIP en la que se dará cuenta de la nómina de personal contratado en el período.

- ¿Y qué ocurre si las empresas no utilizan el registro?, preguntó iProfesional en el marco de la presentación del listado.

“El fallo obliga a cubrir el cupo del 30% a las empresas demandadas, la sentencia no establece sanciones. En todo caso serán pasibles de multas en el plano judicial, por eso proponemos un espacio de diálogo y monitoreo, pero no hay un plazo preestablecido”, explicó Garau. Si bien las autoridades alegaron que no tienen la facultad para crear una norma general que regule la aplicación del cupo femenino, “la idea -aseguraron- es tener reuniones sectoriales y llevar esta política para que voluntariamente se abran estos espacios” en otras actividades.

Una pulseada con Moyano

Durante la reunión, el titular de la secretaría de Trabajo ratificó el compromiso de su superior el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, con la agenda de género y agradeció por su participación al “compañero” Roberto Fernández, titular de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) que envió a una dirigente sindical del subterráneo, al igual que a los empresarios del sector. “Al final de la jornada de hoy no tengo dudas de que se va a dirimir cómo las empresas incorporan a Erica”, se mostró confiado Aparicio, quien además prometió incorporar la perspectiva de género en la negociación de los convenios colectivos de trabajo.

Por la parte gremial, la secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género de la CGT, Noé Ruiz (Modelos), felicitó a Aparicio por su designación y reveló que en su momento se "peleó" con Hugo Moyano, cuando el camionero dirigía la CGT y la confederación de gremios del transporte (CATT), por la sub representación de mujeres en esa actividad. La discusión terminó dando lugar a la creación de la única secretaría de la central obrera que hoy es ocupada por una mujer.

En cambio, los representantes de las cámaras de transporte de automotor de pasajeros se mantuvieron en silencio durante toda la presentación. Por estas horas, una de las principales preocupaciones de las entidades CATAP, ACTA, CEAP y CETUBA son los “costos de infraestructura” que, según aseguran, implicaría la contratación de mujeres. Por caso, en las cabeceras secundarias de las terminales es necesario construir baños y vestuarios para las conductoras, una inversión en la que esperan participe el Estado.

Otro punto que genera incertidumbre entre los empresarios es el de la jornada laboral, que se extiende hasta la noche en los choferes hombres, y la implementación de salas para niños o guarderías, un beneficio establecido en el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, pero que nunca fue reglamentado. En 2017, la Justicia ordenó su reglamentación en un plazo de 90 días, una decisión que finalmente fue apelada por el exministro de Trabajo Jorge Triaca ante la Corte Suprema.

Mientras tanto, la desigualdad entre hombres y mujeres persiste en el mercado laboral. Datos de la secretaría de Transformación Productiva de Producción y Trabajo y CIPECC muestran que:

* 44% de las mujeres en edad de trabajar que no participan del mercado de trabajo están inactivas, mientras que en el caso de los hombres solo ocurre en un 19% de los casos.



* 60% de las mujeres que participan lo hacen en el servicio doméstico, educación, salud y comercio.



* 22% de las mujeres ocupadas en edad fértil transita a la inactividad.