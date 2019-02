Adelanto: el Gobierno impulsará plan de 12 cuotas sin interés para sacar de la crisis a las fábricas de heladeras y lavarropas

El Gobierno está ultimando detalles de un proyecto junto con industriales. El aliciente será el recambio tecnológico hacia un consumo más eficiente

Por estas horas, en el Gobierno están avanzando contrarreloj para poner en marcha un plan que permita reactivar a uno de los sectores que más está sufriendo la fuerte caída del consumo: el de línea blanca.

Según pudo saber iProfesional, la Secretaría de Comercio, dependiente del Ministerio de Producción, comandada por Dante Sica, está terminando de darle forma a un proyecto que busca incentivar las ventas de heladeras y lavarropas de bajo consumo eléctrico a través de un régimen de 12 cuotas sin interés.

Así como el Gobierno está avanzando con el sector textil en un paquete de instrumentos tendientes a reactivar a un sector que se está viendo duramente castigado por el bajón de la demanda, ahora la mira está puesta en las fábricas –la mayoría de ellas Pymes- que producen artículos del hogar.

"Hemos estado reunidos con funcionarios del Ministerio de Producción para avanzar con el plan de financiamiento para electrodomésticos de alta eficiencia energética. Vemos mucho interés y esto para nosotros puede ser de gran ayuda", afirmó el directivo de una de las cámaras que participó en la mesa de diálogo con otros colegas y técnicos.

Un alto directivo de otra de las entidades, que también se sumó a un encuentro en el Ministerio, agregó que "pudimos ver que hay preocupación entre los funcionarios por la caída de las ventas y el impacto que esto está teniendo en la actividad".

"Saben que se están perdiendo puestos de trabajo en nuestro sector y que, si no cambian rápido las perspectivas, la situación no se va a revertir fácil. Así que la idea fue la de convocarnos para consensuar un plan que ayude a reactivar la demanda", agregó bajo estricto off the record.

Según pudo saber iProfesional, la estrategia oficial que se está debatiendo en estos momentos, se basará en las siguientes pautas:



-Financiamiento sin interés: la promoción se canalizará a través de la herramienta Ahora 12, en un contexto en el que las altas tasas de interés hacen inviable la comercialización en cuotas.



-Lanzamiento de la "Semana de la línea blanca": la estrategia no será la de promover la venta de artículos del hogar durante todo el año sino activar promociones puntuales, con acciones tipo "one shot" a nivel nacional y específicas para el sector.



-Eficiencia energética: el Gobierno apunta a avanzar con fuerza en la renovación del parque de grandes electrodomésticos y, para ello, el plan se enfocará exclusivamente en los equipos más eficientes.



-Reetiquetado: el Ministerio de Producción está consensuando con cámaras y fabricantes una escala actualizada que permita clasificar con mayor exactitud a los diferentes electro en función de su consumo energético. Los funcionarios aducen que el sistema actual quedó desactualizado frente a los avances tecnológicos de los últimos años.



-Foco en heladeras y lavarropas: si bien el reetiquetado y la nueva normativa sobre consumo energético abarcará a todo el universo de artículos del hogar, el plan para promover ventas en 12 cuotas sin interés se enfocaría, principalmente, en dos de los productos más comercializados de este sector: heladeras y lavarropas.



-Plazos: desde las cámaras consultadas por este medio aseguran que en el Gobierno están moviéndose con mucha celeridad para poder anunciar el proyecto cuanto antes, no más allá de comienzos de marzo. Sin embargo, su implementación podría demorar algunos meses por las cuestiones técnicas vinculadas al reetiquetado de productos.

Cuotas: anabólicos fundamentales

En el rubro electro, el financiamiento es vital. Más en un contexto de fuerte caída del poder adquisitivo, que superó los 17 puntos en 2018.

Te puede interesar Precio del dólar, inflación y tasas de interés: qué proyectan los bancos para fin de año

El problema es que, por más que el Banco Central haya iniciado un camino de rebaja de tasas, el nivel sigue siendo elevado y a los consumidores todavía les resulta inviable cuotificar la compra de un artículo de línea blanca.

En el caso de una heladera que se exhibe en un comercio porteño a $20.500, quien quiera abonarla a lo largo de 12 meses terminará pagando un total de $30.400, es decir, prácticamente un 50% más en apenas un año.

Por eso es que los fabricantes consideran fundamental la posibilidad de que el Gobierno amplíe el Ahora 12 -a tasa del 0%- a este tipo de productos de alto valor.

"Hoy la gente está comprando al contado o en poquísimas cuotas pero pagando interés. Si finalmente se logra avanzar con financiamiento a más largo plazo, el efecto va a ser muy positivo para la industria y el comercio", apuntó una de las fuentes, que comanda una Pyme que produce línea blanca en la provincia de Santa Fe.

Los directivos que participaron en las sucesivas reuniones que se hicieron en Producción aseguran que todavía no hay números precisos sobre el monto de dinero que debería poner sobre la mesa el Gobierno para bancar el financiamiento.

Pero los funcionarios sí les adelantaron que estos "anabólicos", en caso de sellar el acuerdo, se aplicarán en dosis puntuales y no a lo largo del 2019. Para ello, el plan que está ganando más consenso es el de avanzar con acciones tipo one shot.

"Se está analizando la posibilidad de implementar una suerte de 'Semana de la línea blanca' o, incluso, acciones de marketing más puntuales, como la 'semana del lavarropas' o de las heladeras", señaló una de las fuentes.

"Todavía no hablamos de fondos, pero sí sabemos que tienen claro el hecho de que quieren focalizar el esfuerzo en acciones bien puntuales", agregó, para luego recordar que el tema fiscal es una de las limitantes a la hora de extender una promoción así durante varios meses.

Cabe destacar que el Gobierno ya viene de implementar la "Semana de la Moda", la cual se desarrolló del 6 al 9 de diciembre del año pasado y que permitió comprar ropa, calzado y marroquinería en tres cuotas sin interés y con descuentos que iban del 10% al 35%.

Te puede interesar Inversores de Wall Street llegan para hacer su propio sondeo de la campaña y ven espacio para una "tercera vía"

Clave: reetiquetado

Muy pronto, los consumidores que entren a una casa de electrodomésticos se encontrarán seguramente con que la etiqueta pegada en el frente de un electro y que detalla el consumo energético será muy diferente a la que hoy está vigente.

Y este es uno de los puntos que más le interesa al Gobierno, que busca incentivar la demanda de artículos del hogar mucho más eficientes.

iProfesional accedió al borrador del proyecto que hicieron circular entre algunas compañías en la que se resalta la necesidad de sustituir el marco normativo, que data del año 1999, por otro que amplíe su alcance, "habida cuenta del avance tecnológico conseguido en los últimos años en términos de eficiencia energética".

En concreto, el plan oficial busca que se establezca un detalle más fino de las diferentes escalas de consumo, para "era evitar que la mayoría de los modelos de productos se concentren en las clases superiores", es decir, entre los de menor consumo.

Actualmente, las etiquetas de los electro están conformadas por un esquema de barras horizontales que van de la letra "A" (menor consumo) a la "G" (mayor gasto de energía).

A continuación, el diseño actual:

En cambio, el boceto que se está consensuando ahora constará de una figura semicircular que clasifica las escalas a través de compartimentos y una flecha en su interior que señala la clase a la que pertenece el artículo.

Así es la nueva etiqueta que estudia impulsar el Gobierno, correspondiente a un artículo eficiente:

En paralelo, así es el boceto que llegó a manos de los industriales, correspondiente al nuevo sello que a futuro podrían llevar los equipos de consumo energético medio:

Cabe destacar que este nuevo diseño está pensado para todo el universo de productos, incluyendo lavarropas, heladeras, microondas, calentadores de agua, hornos eléctricos, lámparas, equipos de aire acondicionado y televisores.

Además, el proyecto de resolución establece que los comercializadores de estos productos "deberán asegurarse que la etiqueta sea expuesta de manera visible".

Además, el texto establece que, una vez que entre en vigencia la normativa, los fabricantes nacionales y los importadores tendrán doce meses para que todos los equipos que lancen en el circuito comercial incluyan este sello.

Claro que, detrás de este tema, hay un foco de debate: el Gobierno quiere que el plan para financiar la compra en cuotas sin interés incluya sólo productos que ya cuenten con la nueva etiqueta.

Sin embargo, desde el lado de los fabricantes aducen que consensuar la normativa y lograr que toda la industria se acople a los cambios, podría hacer demorar mucho este proyecto.

"El Ministerio busca que las dos cosas estén atadas. Le está poniendo mucho foco al tema de la eficiencia energética. Y lo entendemos. Pero esto podría generar que la iniciativa se atrase unos meses, en un momento en que necesitamos que las ventas reaccionen cuanto antes", planteó un directivo.

Más allá de esta polémica, ¿alcanzará una medida de este tipo para cambiar la tendencia de un sector en crisis? En la industria aseguran que no hay fórmulas mágicas y que se necesita que mejoren numerosas variables para lograr un repunte sostenible en el tiempo, tales como poder adquisitivo, inflación, y tasas de interés.

Sin embargo, el propietario de una Pyme, que dialogó con este medio, resumió su visión de la manera más cruda: "Estoy justo mirando el depósito y ya perdí la cuenta de la cantidad de heladeras que tengo en stock. Y eso que hace unos meses ya suspendimos un turno. Por eso, lo que ayude a vender un poco más, bienvenido sea".