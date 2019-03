Por vuelos con baja ocupación, Avianca dejó de pagar sueldos

Los pilotos de APLA en Avianca retienen tareas desde este miércoles por el incumplimiento en el depósito de los haberes de febrero y no hay certezas

La crisis ya golpea a las "low cost" aéreas. Los vuelos tienen baja ocupación y ya están en serios problemas financieros varias de las nuevas compañías a las que el Gobierno les otorgó rutas.



Quizás la situación más grave se da en Avianca que ya dejó de pagar sueldos.



Los pilotos de APLA en Avianca retienen tareas por el incumplimiento en el depósito de los haberes de febrero y no hay certezas. También realizaron una asamblea en su lugar de trabajo en Aeroparque con los afiliados de la aerolínea.



"Tenemos 80 pilotos para dos aviones y la situación se hace así insostenible", había declarado el presidente de la compañía, Carlos Colunga. La corporación busca el aval del Gobierno para despedir a al menos un tercio de su planta.



Avianca Argentina ingresó a Argentina en 2016, tras comprar MacAir Jet. La aerolínea de la corporación Macri cambió en mayo su denominación social por la de Avian Líneas Aéreas SA.



Esta operación es investigada por el fiscal Jorge Di Lello, quien junto al juez Sergio Torres siguen la causa sobre las irregularidades de las aerolíneas "bajo costo". Dentro del expediente tratan la inseguridad de los vuelos de FlyBondi.



Por su parte Avianca salió a despegarse de las operaciones comerciales que lleva adelante Avian Líneas Aéreas S.A. y aclaró que la low cost argentina no forma parte de su holding internacional.



"Avian Líneas Aéreas S.A. no hace parte del grupo de aerolíneas de Avianca Holdings", sostuvo la empresa en una carta enviada vía correo electrónico a sus pasajeros frecuentes días atrás.



A todos ellos les indicó: "Sabemos que frecuentas las rutas hacia y desde Argentina, y por esta razón consideramos importante que tengas en cuenta la siguiente información".



En este sentido, Avianca planteó que la "low cost" argentina es "una compañía totalmente independiente" y que la relación entre ambas firmas solo se limita al uso de la marca.



"Avian Líneas Aéreas S.A. no hace parte del grupo de aerolíneas de Avianca Holdings; es una compañía totalmente independiente de Avianca Holdings, por lo tanto, su situación legal, financiera y operacional es ajena a Avianca Holdings y a sus subsidiarias", sostuvo la empresa colombiana.