Por la baja de las importaciones el superávit comercial rondará los u$s10.000 millones

Los economistas sostienen que si se mantiene la baja del precio internacional de la soja el mayor impacto se verá el año próximo y no éste.

Con la crisis, las importaciones se derrumban -cayeron 27% en el primer trimestre del año- mientras que la exportaciones avanzan en un crecimiento lento, pero sostenido. Los analistas pronostican que el año cerrará con un saldo a favor de entre u$s8.500 y u$s11.000 millones.



"La macroeconomía argentina se encuentra transitando un proceso de ajuste fiscal y externo, con una fuerte repercusión en el consumo y en la actividad económica que se contrae a tasas cercanas al 7% interanual", señalan a Clarín desde el IARAF. En el primer trimestre el superávit primario del sector público -sin contar el pago de la deuda- fue de $10.347 millones, gracias a una fuerte contracción del gasto más que a una suba de los ingresos. Para el IARAF esta dinámica hace que sea difícil mantener el resultado.



Respecto al comercio exterior, entre enero y marzo, Argentina exportó por u$s14.186 millones, una caída de 2,3% interanual. En tanto, las importaciones alcanzaron u$s12.171 millones, un 28% menos que en igual período de 2018.



Por ahora no estamos corrigiendo el cálculo a la baja por la caída del precio de la soja porque buena parte de la cosecha ya está negociada. Pero si estos precios persisten van a tener impacto en 2020", apunta al matutino el economista Guido Lorenzo.



"Si como esperamos la actividad cae 1,7% este año, el superávit será de u$s10.000 millones. Si la actividad en algún momento se recupera, el superávit podría ser más acotado". La estimación es que las importaciones se achicarán 7,5% en dólares.



Ramiro Castiñeira, de Econométrica, también estima al superávit en torno a u$s10.000 millones. "El saldo comercial va a ser alto porque por la crisis dejamos de consumir para exportar, generar ahorro interno y financiar al Estado", explica.



Para el año, Ecolatina proyecta un saldo a favor de u$s8.500 millones, con las exportaciones creciendo 7% y un retroceso de 12% de las importaciones. "La política errática del gobierno nacional, la falta de previsibilidad sobre la evolución del tipo de cambio real, una mayor carga impositiva para los exportadores y un freno a las mejoras en infraestructura no aportan perspectivas optimistas. En cuanto la actividad económica comience a recuperarse, reaparecerán los viejos problemas y el déficit comercial no tardará en volver a manifestarse".



La consultora ACM anticipa un recorte del PBI del 2% para todo el año, que se traducirá en un superávit comercial de entre u$s8.000 y u$s9.000 millones. La proyección que manejan es que las exportaciones subirán no solo por el efecto de la cosecha récord, sino también por el impacto de Vaca Muerta.

El economista Juan Lezica menciona que "hay que prestar atención con el nivel de liquidaciones del agro, que con precios como los actuales pueden frenarse un poco y eso puede llegar a tener un impacto de entre u$s1.500 y u$s3.000 millones en el total de las exportaciones de este año, lo que reduciría el superávit comercial".