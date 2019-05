Jubilaciones: el Gobierno analiza prorrogar la moratoria para mujeres

Ante el reclamo de organizaciones de jubilados y de amas de casa, el Gobierno analiza prorrogar el plazo para acogerse a la moratoria para las mujeres de entre 60 y 65 años.



Esa moratoria vence el próximo 23 de julio, pero la ley 27.260, en el artículo 22, contempla la posibilidad de que pueda ser prorrogada otros 3 años más.



Si no se prorroga la medida, las mujeres entre esas edades, que tengan menos menos de 30 años de aportes, no podrán jubilarse. Y deberán esperar hasta tener los 65 años para acceder a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor). Y en ese caso cobrarán un haber equivalente al 80% del haber mínimo (hoy $8.328), al margen de la cantidad de años aportados al sistema, señala Clarín.



En tanto, un plan similar para hombres, establecido en el decreto que reglamentó la Reparación Histórica en 2016, ya venció.



Para jubilarse, las mujeres necesitan contar con 60 años y 30 años de servicios con aportes. Sin embargo, por la alta informalidad en especial entre las mujeres (caso Personal Doméstico, con 70% de empleo "en negro") la moratoria -ley 26.970- permite regularizar la falta de aportes desde los 18 años (cumplidos en 1977) hasta la fecha límite de regularización –31 de diciembre de 2003–.



De aquí se desprende que, para acceder a este régimen, las mujeres podrán regularizar hasta 26 o 27 años faltantes y contar al menos con 3 o 4 años de aportes posteriores a 2003, completando los 30 años requeridos. Cuanta mayor cantidad de meses de aportes anteriores y posteriores a 2003 hayan realizado, menores serán los años que necesitará justificar por medio de la moratoria.



Para adherir a esta moratoria la mujer debe tener cumplidos los 60 años antes del 23 de julio. No es posible regularizar aportes antes del 23 de julio para jubilarse después de esa fecha por no tener la edad o años de aportes después de 2003.



Iniciado el trámite, ANSES calcula la deuda por los meses y años de aportes que se regularizarán a través de la moratoria y la descontará del haber jubilatorio que cobrará la mujer ya jubilada –el mínimo hoy es de $10.410–. Por ejemplo, con 60 años y con 3 años de aportes posteriores a 2003 (27 años de regularización) le descontarán a valores de hoy $470 por mes, ajustables por movilidad, durante 60 meses.



En todos los casos, una condición para que ANSES acepte la regularización es que se supere el "análisis de vulnerabilidad del socio-económico" que incluye parámetros básicamente de ingresos y bienes, como auto o inmuebles.



También está vigente otra moratoria (ley 24.476) –de carácter permanente–, tanto para mujeres y varones, con al menos 9 años de aportes posteriores a 1993. También es condición pasar la evaluación socio-económica.



El trámite en ANSeS es gratuito. Los interesados pueden acercarse a las Oficinas en cualquier momento o llamar al *130", informa ANSES.