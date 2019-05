Cuáles son las principales definiciones económicas de Alberto Fernández y sus prioridades si sale electo

El precandidato a presidente por Unidad Ciudadana se refirió a temas prioritarios, como el FMI, los inversores extranjeros y el futuro del dólar

El precandidato a presidente Alberto Fernández, quien estará en la fórmula con la exmandataria Cristina Fernández como vicepresidente, dio su visión sobre las principales "urgencias económicas" que deberá tener el cuenta si sale electo y además se refirió a algunos temas puntuales, como el acuerdo con el FMI, el temor de los inversores extranjeros y el futuro del dólar, entre otras cosas.

En cuanto a cuáles son sus tres prioridades económicas, dijo: "La primera, la deuda; la segunda, la inflación y la tercera es el déficit fiscal. En ese orden".

"Confiemos en que podamos reactivar la economía y por esa vía recaudar más. Pero no es mágico", dijo a Ambito.com.

Este es su decálogo económico frente a las próximas elecciones presidenciales:

Miedos

"Los fondos de inversión le tienen miedo a Macri, no le tienen miedo a Cristina. Porque el riesgo que ven es que si Macri se fuma el préstamo que le dio el FMI para frenar la corrida cambiaria no van a poder cobrar los acreedores. Ese es el miedo que tienen".

Default

"La Argentina no está técnicamente en default porque Macri salió corriendo a pedirle plata al Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo le prestó una suma que representa el 35%-40% de la deuda total de la Argentina. Nadie de nosotros piensa en un default. Un default es para nosotros un daño para el país".

Renegociación

"Con el Fondo vos podés refinanciar en el tiempo, pero no podes hacer quitas. En 2003, la deuda representaba el 8%-9% del total; hoy llega a casi al 40%. Pero hay dos terceras partes de la deuda que sí podemos renegociar con los acreedores privados, y que podemos buscar mecanismos de espera, no de quita, pero al menos de espera".

Más plata del FMI

"¿Para qué? Yo lo que digo es que es un enorme problema. Sería agravar el problema. Los acreedores quieren cobrar y nosotros queremos pagarles. Entonces seguro vamos a encontrar un punto de acuerdo".

El dólar

"Me preocupa que el Banco Central venda dólar futuro a junio a $49 y pico... Eso me preocupa porque supongo que eso va a valer el dólar en ese momento".

El dólar (a) futuro

"El Gobierno está financiando la fuga de dólares. El Gobierno tomó una deuda para pagar la deuda privada y resulta que la está usando para financiar la especulación cambiaria. Y desde ese lugar me parece mal".

Riesgo País

"Los acreedores privados estaban tranquilos porque el Fondo le dio plata al Gobierno para pagarles a ellos, pero cuando observaron que el FMI autorizó que u$s 10.600 millones se usaran para intervenir en el mercado cambiario vieron que no les iban a pagar a ellos. Y lo que hicieron fue desprenderse de los bonos y ahí llegó la caída de los precios de los bonos y la disparada del riesgo-país. Todo esto lo hizo Macri...".

El cepo cambiario

"No fue una buena solución. El cepo evitó que se vayan dólares, pero también que ingresen millones de dólares. Lo critiqué mucho. Macri lo resolvió tomando deuda. A la luz del costo de una y otra medida, el cepo parecía mejor. Pero eso no quiere decir que el cepo sea bueno".

La solución a la crisis

"La verdadera salida es generar los dólares que no se generan. Y para eso la Argentina tiene que volver a poner en marcha el aparato productivo, que está paralizado en un 40%. Volver a producir, a activar el consumo interno, levantar las exportaciones".

Incentivos fiscales

"Toda reforma tributaria supone una restricción en los ingresos del Estado que hoy Macri, si termina en diciembre, va a dejar un Estadio con un déficit fiscal de casi seis puntos. En ese escenario es difícil ordenar el frente fiscal. Igual, hay que animar a sectores a invertir y darles ventaja".

Desarrollo energético

"Todo lo energético debería estar privilegiado si son inversiones nuevas y genuinas. Si pudiéramos alentar la radicación de paneles solares en San Juan, donde hay mucho silicio, o podemos promover la producción de baterías de litio en Jujuy o en Salta, habría que promoverlo. Al igual que la industria que genera Vaca Muerta. No compiten con la industria instalada y entonces no le hacés daño a otros sectores".

Tarifazo

"Había que hacerlo. Porque Macri no corrigió tarifas, le armó un negocio a sus amigos. Eso es otra cosa. Dolarizó las tarifas en una economía que no está dolarizada. Y le cuesta mucho por el precio del dólar. Son temas que había que abordar. Pero Macri lo abordó mal y lo resolvió peor".