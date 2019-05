Todesca: "Se puede inferir la tendencia declinante de la inflación"

Todesca pidió por un proyecto de ley para que el próximo director del INDEC "sea elegido por concurso público y con acuerdo del Senado"

Luego del anuncio de Cristina Kirchner sobre la flamante fórmula presidencial que conformará con Alberto Fernández y tras recordar "la intervención brutal que hubo en el instituto en 2007", el director del INDEC, Jorge Todesca, habló sobre el futuro del organismo y aseguró que hoy hay un modelo diseñado para que lo pueda continuar implementando "gane quien gane" en los comicios.

Todesca puntualizó sobre la inflación y señaló que se encuentra en niveles altos, pero destacó que en abril (3,4%) fue menor con respecto al mes anterior (4,7%).

"Se puede inferir la tendencia declinante con, por ejemplo, la estabilidad de dólar y de las tarifas de los servicios públicos", aseguró en diálogo con María Laura Santillán por Radio Nacional.

Tras comentar que reincorporan al instituto "a los que fueron cesanteados por la anterior gestión y son los que están al frente de las distintas áreas", Todesca recordó en primer lugar que "los gobiernos han respetado bastante el Indec hasta la intervención brutal que hubo en 2007".

Y ante la consulta sobre un eventual triunfo de la fórmula Fernández-Fernández en las elecciones, afirmó que "el organismo tiene un programa de trabajo que lo puede seguir gane quien gane en la próximas elecciones" y que apunta a seleccionar a "un director a partir de sus aptitudes técnicas y con un mandato firme por cinco años".

"Tenemos en el Gobierno un proyecto de ley que merecería convertirse en política de Estado y que plantea que el director del Indec sea elegido por concurso público y con acuerdo del Senado. Y esa es la mejor respuesta que se puede dar a este tipo de situaciones. El Instituto tiene por delante su consolidación. Es necesario que se profesionalice", amplió.

Y apuntó contra Cristina Kirchner y su libro "Sinceramente", que es un boom de ventas. "Me parece una omisión inaceptable que no haya ninguna mención acerca del INDEC en el libro de Cristina. Me sorprendió porque es un hecho muy fuerte de su gobierno", dijo.