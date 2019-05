EE.UU. está considerando incluir otras 5 compañías chinas en su lista negra

Estados Unidos está analizando si incluirá a otras cinco empresas chinas en su lista negra. Se trata de Hikvision, Zhejiang Dahua Technology y otras tres firmas no identificadas que no podrán acceder a componentes o software estadounidense.

Esta medida aumentaría las tensiones con China y plantearía interrogantes sobre si el país del Norte está persiguiendo a las empresas chinas más importantes, informa Bloomberg.

Por otra parte, la Administración de Trump prohibió el acceso de Huawei la semana pasada, una medida que golpeó las acciones de los fabricantes de chips de Estados Unidos, desde Qualcomm a Intel, y amenaza con frenar el crecimiento económico global e interrumpir el despliegue de redes inalámbricas críticas de próxima generación.

El yuan en el extranjero eliminó las ganancias anteriores tras las informaciones publicadas por Bloomberg. Las acciones de Hikvision y Dahua se hundieron en Shenzhen después de que el New York Times informara inicialmente sobre la posible prohibición.

No está claro qué compañías podrían sumarse a Huawei en la llamada Lista de Entidades, que prohíbe la venta de tecnología estadounidense sin una licencia especial.

Empresas chinas como Hikvision y Dahua son los principales proveedores del mundo de equipamiento para la vigilancia, junto con el rival de menor tamaño Yitu Technology. Otros como SenseTime Group Ltd. y la matriz de Face ++, Megvii, se especializan en software de procesamiento de imágenes y dependen menos de los componentes estadounidenses.

"Esperamos que la compañía reciba un trato justo y equitativo", dijo el secretario de la junta de Hikvision, Huang Fanghong, en un comunicado. Los representantes de Dahua no tenían comentarios inmediatos. SenseTime no quiso hacer comentarios, mientras que Megvii y Yitu no respondieron a las solicitudes de comentarios.