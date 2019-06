Empresarios de transporte le contestan a Macri: "La logística no es cara por el sueldo de los choferes, sino por los impuestos"

El Presidente había tildado al líder del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, de "patotero" y lo culpó por el precio del transporte en la Argentina

El presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Carga (FADEEAC), Mario Eliceche, aseguró que la logística "no es cara por el sueldo de los choferes", sino porque en el país "tenemos una presión impositiva muy grande".

"Es muy probable que la Argentina sea uno de los países más caros en logística pero tiene que ver con la acumulación de impuestos y la dolarización de las tarifas", sostuvo el empresario.

También, consideró que "la caída del consumo está impactando muy mal en nuestro sector. Estamos en un momento crítico".

Eliceche se expresó así tras las quejas del presidente Mauricio Macri, quien afirmó que "la patota del transporte" provoca que "la Argentina tenga el costo más alto de la región".

"Y esto no es porque somos un país grande, porque lo somos, sino que es producto de privilegios acumulados en forma ilegal, arbitraria, por el señor Hugo Moyano y por Pablo Moyano, que llegan a tener el costo de camión más alto de la región", según el Jefe de Estado.

En declaraciones radiales, el titular de FADEEAC señaló: "no me gusta la confrontación por la confrontación misma. Las declaraciones del Presidente fueron en tono de campaña".

El empresario resaltó, asimismo, que los transportistas de cargas "no somos formadores de precios. Trasladamos a nuestras tarifas los costos que tenemos. El pacto fiscal solo sirvió para que los gobernadores consigan fondos, a nosotros no nos alivianaron la carga impositiva".

Por último, estimó necesario "cuidar mucho nuestra fuerza laboral. Si llega a haber una reforma laboral, no tiene que ser en contra de los trabajadores".

La respuesta de Moyano

"Me llamaron compañeros y me contaron lo que dijo. No podía creer, no sabría cómo calificar esta actitud del Presidente. Es un descerebrado, un incapaz. Decir ese disparate, no tiene sentido. Nadie puede imaginar que maneja el destino del país, que somos responsables de la inflación, que la gente se quede sin trabajo. Es de una brutalidad tal que ya no sorprende los disparates", respondió enojado Moyano en declaraciones radiales.

El sindicalista recordó que "a una semana de haber fallecido su padre lo calificó de "corrupto" e ironizó: "¿Qué se puede esperar de un personaje como este? No está condiciones de conducir los destinos de un país. La única bandera que ha jurado fue con el FMI, no tiene respeto a nada, es un inconsciente, un incapaz y piensa que así puede dilatar la realidad que vive mucha gente pero no le va a alcanzar ninguna maniobra de eso. La gente no sabe tomarlo como cómico", lanzó.

Moyano luego pidió que el líder de Cambiemos justifique sus acusaciones: "¿Dónde tengo acumulado? Que me diga dónde si me hicieron 40 allanamientos en el gremio y no encuentran nada. ¿Qué tengo acumulado? Él patotea con cierto sector de la Justicia. No vale ni la pena hablar de estos temas porque muestra la incapacidad total. ¿En un colegio fue a decir eso? ¿A quién van a convencer, a los chicos para que los vote?", expresó.

El camionero apuntó además contra el ministro de Transporte Gillermo Dietrich al asegurar que es "un incapaz como él" y agregó: "No sé cómo se equivocó tanta gente para votarlo.

"Vamos a seguir luchando para que los camioneros tengan un sueldo digno". "Si quieren meterme preso, que me meta preso, y si quiere utilizar alguno de los servicios que utiliza él, que lo utilice y me haga matar pero no vamos a dar un paso atrás", desafió.