ANSES: cronograma de pago para la última semana de junio

La Administración Nacional de Seguridad Social publicó en su página web, las fechas de pago de la última semana del mes en curso

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) publicó en su página web, las fechas de pago de la última semana del mes.

De esta manera, cobrarán los jubilados y pensionados, cuyos haberes superen la mensual de $13.103 y de acuerdo al número de finalización del DNI, las fechas serán las siguientes:



0 y 1: 24 de junio

2 y 3: 25 de junio

4 y 5: 26 de junio

6 y 7: 27 de junio

8 y 9: 28 de junio



Asimismo, los Titulares de la Prestación por Desempleo plan 1, también recibirán sus haberes. De este modo, los días para cobrar son los siguientes:



0 y 1: 26 de junio

2 y 3: 27 de junio

4 y 5: 28 de junio



Desde la ANSES informaron que los apoderados de jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) deben registrar su huella dactilar en la entidad bancaria donde perciben los haberes. Tienen tiempo hasta el próximo 30 de junio.



De esta manera, quienes no realicen el trámite antes de esa fecha se les suspenderá el poder para cobrar, el cual podrá renovarse una vez que se cumpla con lo dispuesto por la resolución.



En esa misma línea, comunicó que el 21 de julio vence el plazo para que los jubilados que cobran un reajuste en sus ingresos por la reparación histórica, completen el trámite. Este beneficio es aquellos que hayan o no iniciado juicio por reajuste de haberes antes del 30 de mayo de 2016 y estén alcanzados por el programa.



El trámite se inicia por internet. Luego, para la suscripción del acuerdo, el titular o su apoderado deberá presentarse con su abogado en una oficina con turno. También podrán hacerlo sin turno en una Terminal de Autoconsulta Electrónica.