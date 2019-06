Para Melconian, hubo un "uso abusivo del endeudamiento" durante el gobierno de Macri

El economista y extitular del Nación señaló que el próximo Gobierno "va a requerir que el FMI esté en el cuadrilátero". Qué dijo del dólar y las elecciones

El economista Carlos Melconian consideró este jueves que el próximo Gobierno "va a requerir que el FMI esté en el cuadrilátero" de las decisiones económicas, y cuestionó el "uso abusivo del endeudamiento" durante los primeros dos años de gestión del presidente Mauricio Macri.

Según el extitular del Banco Nación, al mandatario le tocó "desarmar el espanto que dejaron y volver al mundo", pero reconoció que "el primer error de este Gobierno fue no explicarlo".

Además, advirtió que hubo un "uso abusivo del endeudamiento" durante la primera mitad de la actual gestión, por lo cual consideró que "el próximo Gobierno va a requerir que el Fondo esté en el cuadrilátero. Más vale que lo inviten".

Al disertar en el Latam Economic Forum, que se desarrolla en un hotel porteño, Melconian volvió a hablar de lo que él denomina "Plan Picapiedras": "Es un plan con tres objetivos: no malgastar reservas, no emitir y no gastar más de lo recaudado. Un plan básico para un país incumplidor. En eso funcionó bastante bien, pero es un programa para llegar, no pidan flores. Con este plan podés ganar".

El economista también comentó que "hay una pulseada con el mercado cambiario que, salvo un resultado espantoso en las PASO, es ganable".

Y concluyó: "Aprendí que manda la política, los políticos son los que tienen los votos. Por eso, además de un buen programa económico, se necesita un paraguas político. Y consensos. En ocho años tuvimos alta inflación y cero crecimiento, mientras que nuestros vecinos crecieron. Algo nos pasa".