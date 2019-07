Jorge Faurie: "Estamos analizando una negociación de libre comercio con Estados Unidos"

El canciller Jorge Faurie sostuvo que hay en el horizonte una posibilidad de avanzar en un pacto de libre comercio también con Estados Unidos

El canciller Jorge Faurie habló sobre el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y sostuvo que hay en el horizonte una posibilidad de avanzar en un pacto de libre comercio también con Estados Unidos: "Creo que esto complementaría lo que acabamos de hacer con la Unión Europea. Estamos analizando la posibilidad de hacer esta negociación".

Sumado a esto, contó que, además de la asociación con China, ya están trabajando con Canadá, Corea y Singapur para sumar estos bastiones. "Son todos platillos a los que pueden llegar los productos argentinos, y esto es trabajo", señaló a LN+.



Sobre el pacto firmado con la Unión Europea, aclaró que "ningún sector está condenado a desaparecer" porque esta medida "no es el fin de la industria nacional". Así, detalló: "Nosotros armamos un esquema de reducción arancelaria que amortigua, enormemente, para el lado del Mercosur el proceso de adaptación. El grueso de los productos que van a llegar de la Unión Europea empiezan a llegar a partir del año 7 al 15. Por lo que hay un tiempo más que suficiente de adaptación".



Faurie estimó que el pacto entrará en vigencia en 2021 y que las ventajas arancelarias que están programadas para los productos del Mercosur permitirán que estos compitan más rápidamente dentro del mercado europeo. "Nuestros productos entrarán antes que los europeos", resumió. Y explicó que, para crecer en competitividad e insertarse en el mundo, el Gobierno intenta remediar las deficiencias estructurales que acechan al país y reducir el gasto, pero subrayó que esto depende de una tarea conjunta entre el Estado y el sector empresarial.

Según dijo, este pacto permitirá que el país se ordene en sus reformas estructurales, y proyectó: "La energía es uno de nuestros valores más importantes de exportación. Para muchos productores europeos, con la energía barata que vamos a tener con el desarrollo de Vaca Muerta, vamos a ser un lugar atractivo para invertir".



También celebró que en la reunión que tuvo Mauricio Macri con empresarios para hablar acerca del acuerdo "las voces fueron todas positivas" y aclaró que nadie "se desayunó" esta negociación porque es una política de Estado que se viene trabajando hace 20 años.

En relación a esto, atribuyó a la "contienda electoral" al hecho de que algunos opositores, como Alberto Fernández , no quieran reconocer cómo esta medida favorecerá al país, y dijo es importante pensar a futuro. "El pueblo argentino no es sonso y sabe los beneficios que esto le puede traer".



Además, contó cómo vivió el momento en que se confirmó que se había cerrado el pacto de libre comercio, y recordó: "Había equipos negociadores de todos los países en un gran hall, y les dije: 'Habemus bebé'. Todos se alegraron, hubo un gran aplauso y mucha emoción porque realmente mucha gente de varios ministerios y equipos técnicos comprometieron mucho, mucho esfuerzo, y porque sabíamos lo positivo que esto era para los argentinos".



El canciller se refirió al mensaje de audio que le envió a Mauricio Macri por WhatsApp. Según narró, cuando se confirmó el acuerdo era muy tarde en Japón y dudaron de si comunicárselo o no al Presidente de inmediato, pero finalmente decidieron despertarlo. "Sabíamos que él tenía un compromiso muy personal con que esto saliera positivamente. Entonces dijimos: 'Va a haber que despertarlo'. Por eso, le grabé el mensaje, con emoción propia mía porque estuve desde el principio en la tarea del Mercosur".



Tal como destacó Faurie, el acuerdo refleja el modelo de lo que querían lograr cuando empezaron a trabajar con el modelo del Mercosur. Así, sobre el rol de Macri dijo que fue vital por su empatía al lidiar con los líderes internacionales, y enfatizó: "En estos tres años y medio, lo siguió permanentemente. En muchos de los ítems arancelarios que tuvimos trabas, él se metió llamando a los presidentes".