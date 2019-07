Dujovne pidió al FMI que libere más fondos para asistencia social y negocia una nueva meta fiscal

Surge del comunicado que publicó el Fondo este viernes al aprobar cuarta revisión del programa, que gatilla desembolso por u$s5.400 millones.

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la cuarta revisión de la evolución económica de Argentina en el marco del Acuerdo Stand-By a 36 meses aprobado el 20 de junio de 2018. La conclusión de la revisión permite a las autoridades girar DEG 3.900 millones (aproximadamente, u$s5.400 millones), lo cual eleva los desembolsos totales desde junio de 2018 a u$s44.100 millones.



Al termino de las deliberaciones del directorio Ejecutivo sobre el plan económico de Argentina, el Director Gerente Interino del FMI y Presidente del Directorio, David Lipton, enfatizó que "las autoridades argentinas continúan mostrando un sólido compromiso con su programa de política económica, y han cumplido con todas las metas pertinentes en el marco del plan respaldado por el FMI".

El hombre que responde a Donald Trump en el organismo de crédito agregó que si bien ha tomado tiempo, "los esfuerzos realizados en materia de políticas están empezando a dar frutos".

"Los mercados financieros se han estabilizado, la posición externa y fiscal están mejorando, y la economía está empezando a recuperase gradualmente de la recesión del año pasado. El FMI apoya decididamente estos importantes esfuerzos", dijo Lipton.

En otra parte del comunicado enviado desde Washington, el número uno del Fondo admite que aunque sigue estando en un nivel alto, la inflación ha entrado en una trayectoria descendente que se espera continúe en los próximos meses.

"La gestión prudente de la política monetaria por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sigue siendo esencial para anclar tanto el tipo de cambio como el proceso de desinflación", manifestó.



"El gobierno argentino ha demostrado constantemente su compromiso con la disciplina fiscal y ha superado ampliamente las metas fiscales fijadas para marzo y junio. Las autoridades han solicitado al FMI que apoye el aumento de la meta del balance primario correspondiente a fines de septiembre, como una señal de su prioridad para garantizar que la relación deuda/PIB se sitúe de manera decisiva en una trayectoria descendente", confirmó el funcionario.

Este punto en particular llamó la atención pero, como el detalle del staff report se conocerá recién el lunes próximo o martes, no hubo más información. ¿Dujovne pidió que no sean tan estrictos con la meta fiscal o solicitó acelerar la baja del gasto? Surgió la confusión.



En otro aspecto, el Fondo dice que el gobierno pudo cumplir sus objetivos fiscales protegiendo al mismo tiempo los programas sociales y recurriendo a herramientas fiscales para defender a los más vulnerables de los efectos de la recesión.

En ese sentido, reveló que las autoridades también han solicitado al FMI que respalde una ampliación del tope mínimo del gasto social a fin de incluir programas de asistencia focalizados en adultos sin niños y en madres trabajadoras con bajos ingresos.

"Estos esfuerzos encomiables ampliarán la cobertura de la red de protección social y ayudarán a mejorar la igualdad de género", señaló el FMI.



"Los esfuerzos de las autoridades para incrementar los niveles de renovación de deuda pública y extender los vencimientos de las nuevas emisiones ayudarán a mitigar los riesgos de financiamiento hacia adelante. Los esfuerzos que se están realizando para optimizar el funcionamiento de los mercados locales de deuda soberana contribuirán a mejorar la liquidez del mercado y reducir los costos de financiamiento", dijo por otra parte del comunicado de Lipton.



Finalmente, dice que la implementación firme de las políticas sobre las que se asienta el programa respaldado por el FMI será fundamental para continuar progresando.

A medida que la estabilidad macroeconómica se vaya afianzando, cree el Fondo, los esfuerzos de políticas deberán centrarse más en revitalizar los planes de reformas estructurales.

"El acuerdo MERCOSUR-UE suscrito recientemente es un paso importante en ese sentido. Es necesario redoblar los esfuerzos para mejorar el sistema tributario; incrementar la competencia en los mercados de productos domésticos; y profundizar las iniciativas para fortalecer la gobernabilidad y enfrentar la corrupción. Estas reformas tienen un potencial significativo para elevar el crecimiento potencial de Argentina, crear empleo, reducir la pobreza y mejorar el nivel de vida de todos los argentinos", concluye el Fondo.