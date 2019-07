No sólo carne y soja: también los exportadores de servicios se entusiasman con la oportunidad que abre el acuerdo con la UE

Una conferencia regional reunió a los principales referentes del sector del conocimiento del país. Hubo muestras de optimismo por sectores como el software

Mientras diversos sectores de la industria argentina miran de reojo el acuerdo entre el Mercosur y la UE porque la desconfianza les gana la mirada sobre el futuro, otros lo aplauden porque lo asocian a nuevas oportunidades. Y no se trata exclusivamente del sector agrícola: en estos días, uno de los más entusiasmados es el sector vinculado con la economía del conocimiento.

Y basan su buena perspectiva en un primer eje: el sector de los servicios, más fuertemente apalancado en el software y la informática, es exportador desde hace 15 años. Entre 2009 y 2018 las exportaciones de esta actividad pasaron de u$s929 millones a u$s1.701 millones, según datos del Observatorio Permanente de la Industria del Software y los Servicios Informáticos (OPSSI).

En 2017 habían sido de u$s1.838 millones pero la fuerte devaluación del año pasado impidió al sector quebrar la barrera de los u$s2.000 millones previstos para 2018. De ahí las buenas perspectivas hacia adelante. Esta actividad representa el 25% de los servicios de conocimiento que, en 2018 orillaron los u$s6.000 millones.

"Todavía no tenemos muy claro el impacto". Nuestro sector es exportador por lo que cualquier apertura es bienvenida. La ley del conocimiento permitirá que esta industria crezca de 15 a 20% entre 2020 y 2030. Con el acuerdo UE-Mercosur este pronóstico seguramente será más alto", dijo a iProfesional, Federico García, CEO de Lagash, una empresa que se dedica a la transformación digital de los procesos productivos.

Ese optimismo también se advirtió durante la Conferencia de Servicios Digitales Globales Made in the Americas (MITA GDS) que se realizó entre 11 y 12 de julo en el Sheraton Buenos Aires, con el auspicio del BID. Hasta allí llegaron referentes del sector de servicios de diversos países de la región que protagonizaron más de 3.000 reuniones con una perspectiva de negocios por encima de los u$s250 millones.

"Las empresas de servicios son siete veces más productivas que las de bienes, y han mostrado mucha más resiliencia en los momentos de crisis. En plena crisis la exportación de servicios de concoimiento sigue creciendo, a razón de 20 puntos contra un caída de 12 puntos del sector de bienes", aseveró durante la inauguración de MITA 2019, Frabrizio Opertti, gerente de área de comercio e integración del BID.

El ejecutivo, que desbordó entusiasmo en cada aparición que realizó, sostuvo que se trata de un sector que experimenta pleno empleo y que, para promover su mayor crecimiento, se necesitará de marcos flexibles y dinámicos. Refirió que en Uruguay hay un marco que responde a esas características y que en Chile también se están acercando instancias en la misma dirección.

"La economía digital va demasiado rápido para que no tengamos respuesta de nuestros gobiernos", disparó.

Con el escenario de fondo del acuerdo entre UE y Mercosur fue inevitable que el tema rondara en las diversas conferencias, y que en general se aplaudiera el hecho de que, a nivel global, se trata de un sector abierto.

"El acuerdo entre la UE y el Mercosur es muy bueno para la producción, porque hubo siempre apertura en servicios y el mundo se benefició enormemente de esa inexistencia de barreras", sostuvo Martín Migoya, CEO de Globant, y uno de los cinco unicornios argentinos.

Para el ejecutivo, cuando surgió la compañía el convencimiento pasaba por el perfil exportador. "Nos enfocamos en desarrollar los mercados más difíciles en vez de los más fáciles. Afuera, los mercados son más meritocráticos de lo que uno piensa. Esa dinámica es diferente y la meritocracia vale más que la cultura de los contactos. Hay que animarse al mundo. Es imposible pensar en el impacto local, hay que mirar al mundo. Y la Argentina debe convertirse en el lugar donde más gente se capacite en este sector", insistió.

Servicios trillonarios

Desde Google, su director general, Pablo Beramendi, aseguró que "los servicios digitales exportan u$s2,7 trillones en el mundo. La gran revolución de internet ha permitido que las empresas como las que están acá –por las presentes en el auditorio- generaron servicios impensados. De ahí que los marcos regulatorios beneficien a las pyme para que todos crezcan".

El advenimiento de internet y de lo digital y de los cambios que está produciendo tiene sus claroscuros, puesto que los impactos son diferentes en los distintos niveles de la actividad económica. A tal punto que uno de los sectores en donde más tensiones genera es en el ámbito laboral a partir del advenimiento de las plataformas digitales, corazón de la llamada economía gig.

Así como algunas compañías evolucionan desde lo digital con la activación de nuevas unidades de negocios, varias de ellas apoyadas en la disponibilidad de los datos que se generan en diversos ámbitos, otras se erigen como la puerta para generar ingresos adicionales o esquivar una situación de desempleo de manera rápida.

"Empresas como Cabify generan empleo de entrada, al igual que Glovo y Rappi, y permite a los extranjeros entrar en economías formales aunque no sean empleos de alta calidad. Pero si esl país crea condiciones también se generarán empleos de mayor valor añadido", dijo, por su parte, Juan de Antonio, fundador y CEO de Cabify.

Para el ejecutivo, los servicios de micromovilidad –como bien podrían ser monopatines, bicicletas y otros que se van inaugurando en las distintas ciudades donde hay una aplicación por detrás- generan decenas de miles de initeracciones don el cliente y abren la posibilidad de ofrecer nuevos servicios a la población.

La cantidad de datos que se recoletan con las diversas aplicaciones, especialmente aquellas en donde queda involucrado el uso cotidiano por costos y/o resolución rápida de variadas cuestiones, puede generar la creación de nuevas prestaciones.

En este sentido, de Antonio aventuró que estos servicios de micromovilidad podrían abrir la chance de "brindar servicios financieros a la población y crear bancos más accesibles a esos servicios".

La cuestión financiera había aparecido cuando Paula Arregui, vicepresidente de Mercado Pago, había recordado que a través de esa empresa se gestionaron más de 40 millones de operaciones en América latina en 18 meses.

"Atrás de esta foto hay una gama de oportunidades donde vemos la posibilidad de que más mujeres se inserten al mercado laboral a partir de un set de herramientas, que van desde cobrar, financiarse, vender, y demás", sostuvo la ejecutiva.

Nuevas oportunidades

A partir de los diversos servicios que surgen es que se plantean los nuevos desafíos económicos. Ahora, con el acuerdo UE-Mercosur con telón de fondo. Y con el impulso, de asociaciones de la sociedad civil y del mundo corporativo, para promover inclusión financiera a los segmentos que no fueron abordados hasta ahora, y de las mujeres por una necesidad de avanzar con comunidades más equitativas.

"El acuerdo con la Unión Europea es una gran oportunidad para el país más allá de que el bloque sea un gran comprador de nuestros servicios (de conocimiento)", dijo Mariano Mayer, secretario de emprendedores y pymes del Ministerio de Producción de la Nación.

Para el resto de los sectores es una oportunidad, amplió. "Tenemos plazo para adaptarnos, no sólo en cuestiones de competitividad sino que hay una enorme tarea que tienen que hacer las pyme puertas adentro. La economía del conocimiento ayudará en la productividad de esos sectores para que seamos mejores exportadores y también para que los emprendedores salgan al mundo", subrayó.

Operti indicó, en esta línea, que "la Argentina exporta servicios asociados a su ventaja competitiva natural, como el campo, y por eso muchas agtech tienen chance de exportar. Chile, de hecho, vende al exterior servicios de ingeniería asociados al cobre", como para ilustrar que las estrategias futuras pasarán por ahí.

Desde el lugar de la innovación, Gonzalo Auza, director de Inter-cultura, una empresa dedicada a la transformación digital a través del design thinking, sostuvo que la iniciativa de los bloques "podría favorecer en la exportaciones de servicios de empresas que ya lo hacen porque su intercambio será más beneficiosa. Con mejor intercambio y más cercanía hay más fluidez y esto