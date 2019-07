Acevedo: "La Argentina necesita todas las reformas, no hay que tenerles miedo"

El presidente de la UIA, Miguel Acevedo, opinó sobre la situación actual de la industria nacional, luego del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, opinó sobre la situación actual de la industria nacional, luego del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) y en un escenario electoral imprevisible. "En la Argentina el problema no es el déficit fiscal, es la falta de dólares", señaló en LN+.



Para Acevedo, no solo hace falta una reforma previsional, sino muchas otras. "La Argentina necesita todas las reformas: laboral, previsional y que se cumpla la impositiva. No hay que tenerles miedo", dijo. El presidente de la UIA habló de la importancia del diálogo directo entre los empresarios y el Gobierno para mejorar la relación y los acuerdos entre ambos.



Consultado sobre los efectos que puede tener el reciente acuerdo con la UE, Acevedo sostuvo que "no va a haber industrias inviables". Y agregó: "Al contrario, se abre buenos panoramas para el futuro".

Asimismo, consideró que la política de la Argentina debe buscar consensos para atraer inversiones. "La Argentina es un lugar para invertir pero hay que darle previsibilidad. Ahora, si cada cuatro años estamos viendo si vamos para un lado o para el otro, no es posible. El próximo gobierno debería mantener todos los acuerdos, hasta con el Fondo Monetario", señaló.



Sobre la causa de los cuadernos de las coimas y la relación con la industria, Acevedo concluyó: "Ojalá que saquemos la enseñanza de esto, de que las instituciones están por encima de las personas".