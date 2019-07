¿Habrá un nuevo aumento de combustibles en agosto?

Para el ex Subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar puede que las pizarras se mantengan quietas durante agosto debido a la carrera electoral frenética que está disputando el Gobierno frente a la fórmula Fernández-Fernández.



En lo que va del año el aumento en los combustibles ronda el 20% en Capital Federal, con acumulados en los últimos 12 meses que supera el 75. Esta suba sostenida está generando una gran caída en las ventas sobre todo de las Premium.



Durante este mes, YPF aumentó sus naftas un 2,5 por ciento y el gasoil 1,75 debido al cobro del impuesto a los combustibles líquidos. Luego de esta señal, otras petroleras como Shell tomaron la misma posición con respecto a sus pizarras.



"Todo va a depender de cuatro variables: el tipo de cambio, el precio del crudo (barril de petróleo), el de los biocombustibles y la inflación que afecta a la parte impositiva", explica Folgar al sitio Surtidores.



Aunque observa que "cada vez que se vienen las elecciones (presidenciales) siempre los gobiernos intentan que los precios (a los combustibles) se muevan lo menos posible para no generar algún efecto adverso".



En ese sentido, el especialista reconoce que el Gobierno podría exhortar a YPF a no mover pizarras hasta tanto no se resuelva la contienda electoral.



No obstante, según algunas petroleras, hoy día los precios deberían actualizarse a precios superiores porque no reflejan la pérdida de rentabilidad tras distintas subas que terminaron absorbiendo las propias compañías. Señalan que el aumento tendría que ser de un 10% mayor al actual.



Sin embargo, para Folgar "depende de cuál sea la vara de comparación. Porque tiene que ver con lo que cada uno suponga que deberá ser el precio sobre el que le gustaría vender, con lo cual ese número es muy relativo", observa el ex funcionario.