Tomadores de créditos UVA advierten: "Esto va a explotar, no lo dejen crecer"

El problema no son solo las cuotas sino el crecimiento del capital que adeudan por el crecimiento de la inflación. En dos años se duplicó el monto total

A menos de un mes de que se lleven adelante las PASO y con una inflación interanual en junio de más del 55%, el Gobierno presentó ayer una medida de asistencia a los tomadores de créditos UVA para viviendas.

Según se informó, el Procrear se hará cargo por 15 meses del exceso pagado en los créditos UVA a partir de octubre de 2018 para todos los deudores en UVA, para viviendas no incluidas en el sistema de compensación anterior, otorgados por entidades financieras.

Sin embargo, esta medida de asistencia fue considerada por algunos deudores como "electoralista" y "que no va al fondo de la cuestión".

En primer lugar, esto se debe a que su problema no son solo las cuotas sino el crecimiento del capital que adeudan por el alza de la inflación que hizo que en dos años se duplicara el monto total.

Te puede interesar Un "paro a la japonesa" de ATE genera grandes demoras en el aeropuerto de Ezeiza

Diego González, integrante de Hipotecados UVA Santa Fe, dijo que les inspira desconfianza. "Es una medida electoralista que no va al fondo de la cuestión. Compensa en forma muy pequeña las cuotas y no ataca la indexación del capital de la deuda que realmente es terrible, es un espiral que no tiene fin", afirmó.

"Serían entre 200 y 300 pesos por mes durante 15 meses y nada sobre el capital", dijo. Y agregó: "Saqué un millón de pesos y 23 meses después de haber pagado debo dos millones de pesos y pago el doble de cuota".

Sobre su caso, contó que sacó un crédito Uva en agosto de 2017 para cambiar su casa. "Vendí mi vivienda única y familiar para mejorarla, saqué un millón de pesos y 23 meses después de haber pagado debo dos millones de pesos y pago el doble de cuota: estaba pagando 6.000 pesos ahora 12 mil", detalló.

"Y quienes sacaron un préstamo por el 70 ó el 80 por ciento de su compra, hoy están debiendo el valor de la vivienda. Se ha incrementado el 170% del valor del préstamo (el capital). Se es propietario de una hipoteca porque el dueño de la casa es el banco. Van recién dos años del plan y el pago es a 25 años; es imposible de pagar, es inviable", aseguró el vocero del grupo Hipotecados UVA Santa Fe.