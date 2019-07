¿Funciona el "salvavidas"?: así avanzan en julio las ventas de autos 0Km bonificados por el Gobierno

Los descuentos y bonificaciones permitieron abaratar un poco el precio de las unidades. ¿Es suficiente para reactivar a una demanda deprimida?

El plan incentivos para la venta de 0Km lanzado por el Gobierno Nacional, en acuerdo con la Asociación de Fábrica de Automotores (ADEFA), se convirtió en un incentivo para el sector, que venía de cerrar el primer semestre con un preocupante desplome.



Los directivos de las terminales y de las grandes concesionarias se muestran cautos. Pero se permiten una dosis de optimismo.

Si bien todavía hay quienes prefieren no aventurarse antes de hablar de "punto de inflexión", sí perciben un cambio de ánimo, de la mano de un incremento de los patentamientos.

Tras haberse completado junio, ahora los ojos están puestos en cómo viene respondiendo la demanda en este segundo mes de bonificaciones. Por eso es que los resultados de julio son muy esperados por los empresarios del sector.

Y, de acuerdo con las cifras de ventas a la que accedió iProfesional, durante las dos primeras semanas de este mes se registró un crecimiento importante, del orden del 42% respecto del mismo período de junio.

Este dato es muy positivo, si bien vale una aclaración: el plan oficial demoró unos días en entrar completamente en vigencia, hasta que las marcas lograron consolidar su menú de descuentos, por lo que el efecto de la iniciativa recién se comenzó a sentir con fuerza durante la segunda parte del mes pasado.

Ahora bien, ¿qué se prevé para todo el mes? En diálogo con este medio, Franco Roland, especialista de Abeceb, afirmó que de continuar esta dinámica, se espera que julio finalice con un incremento en las ventas del 28% frente a junio, lo que equivaldría a unas 46.000 unidades comercializadas.

Comparados con el mismo mes del año anterior, los resultados seguirán siendo negativos: se espera que la baja en el ritmo de operaciones llegue al 31% frente a julio de 2018, es decir, en términos interanuales.

Pero la buena noticia es que se nota una desaceleración de las tasas de caída. En efecto:

-En abril y mayo, en el comparativo interanual, los patentamientos habían sufrido verdaderos desplomes, del orden del 52% y 56%, respectivamente.

-Sin embargo, ya en junio, cuando comenzó a aplicarse el plan oficial, la contracción fue más baja, del orden del 37%.

-Y para este mes, según las proyecciones de Abeceb, la tasa de caída sería 6 puntos menor.

"Esto nos indica que las malas noticias empiezan a despejarse", afirmó Roland.



¿Volverá el crecimiento? Ante la pregunta de iProfesional, el experto sostuvo: "Quizás hacia el último cuatrimestre del año podríamos empezar a ver números positivos".

Necesidad de "anabólicos"

En relación con el plan de incentivos que lanzó el Gobierno, todavía no está claro entre las empresas si los incentivos oficiales para la venta de 0Km continuarán en agosto, pero en varias concesionarias y terminales estiman que esta medida, que está ayudando a cambiar las expectativas y el ánimo de la gente, debería tener algún tipo de continuidad.



Es decir que, más allá del formato que se elija, la industria debe seguir apelando a las promos para evitar un nuevo derrumbe.



"El programa que lanzó el Gobierno fue una buena medida para que los cliente vuelvan a los salones de venta y recuperen la confianza, algo que se había perdido", comentó Roland.



"Ahora, creemos que más allá de los subsidios, las automotrices seguirán haciendo promociones y descuentos y el cliente seguirá cerca de los concesionarios", agregó.



En cuanto a las terminales, cada vez presentan planes más agresivos de venta, con descuentos muy elevados con los que intentan compensar el avance e los precios que sufrieron los 0Km tras el salto del dólar, un avance que más que duplicó el crecimiento de los salarios y que alejó a los autos de los bolsillos de la clase media.



"Ahora, las bonificaciones de julio llegan hasta los $400.000", comunicaron en Citroën.



Es decir que, más allá de los subsidios del Gobierno, son las propias marcas las que redoblan la apuesta.



En Ford sucede algo similar con la Ranger 2019, que se ofrece con rebajas que superan los $250.000 antes de la llegada de la versión 2020.



De esta manera, las automotrices van adaptando sus ofertas de acuerdo a las necesidades del mercado y siguen firmes con el objetivo de liquidar stock.



"El plan permitió un cambio en las expectativas de los consumidores, más visitas a los puntos de venta, más confianza en las promociones y, especialmente, que la gente vuelva a pensar en la posibilidad de renovar su auto. Eso es un gran mérito. Sin embargo no creo que el desempeño del mercado sea solo por los planes. Aunque no se renueve, las empresas entendieron que deben continuar con políticas agresivas para darle impulso al mercado", recalcó Roland.



De esta manera, en el sector apuestan a que agosto se consolide aún más la desaceleración de las tasas de caída hasta arribar a septiembre, posiblemente, con los primeros datos positivos.



En esta línea, un alto directivo de una automotriz europea afirmó que "si no surge ningún problema cambiario, el último trimestre podría traer algo de alivio". Claro que todo esto dependerá del clima político, dado que el sector deberá sortear dos test: las PASO y las elecciones generales.



Con las cartas sobre la mesa, el stock de vehículos que empieza a bajar lentamente y la producción sin miras de recuperación, las compañías esperan que pase el año y que por lo menos se llegue a las 500.000 unidades patentadas.

Ganadores y perdedores

En este contexto, donde se empiezan a recuperar las expectativas y el optimismo en la industria, no todas las marcas y segmentos obtienen los mismos resultados, sino que hoy la brecha entre los modelos más beneficiados y aquellos que siguen en crisis es más amplia.



De acuerdo con datos de ACARA, el segmento de vehículos importados está creciendo mucho más que el de los modelos de producción nacional.



Mientras que las ventas de vehículos importadas crecen un 52%, los modelos nacionales solo se recuperan un 19% en esta última quincena, indican las estadísticas.



Esto tiene que ver con varios factores. Uno de ellos es que el plan apunta especialmente a los modelos más chicos, que es donde más impactan los descuentos (los cuales van de $50.000 a $90.000), y la mayoría de estos productos son fabricados en otros mercados, especialmente en Brasil.



Otro punto clave es que la mayor parte del stock que tenían terminales y concesionarios era de modelos chicos, de los más económicos, y además del plan del Gobierno las automotrices los siguieron apuntalando con más descuentos.



"Muchas bonificaciones se aplican a vehículos que están hace meses en el país, y que es necesario liquidarlos sea como sea, por eso hay descuentos tan grandes y se venden fácilmente", comentaron en un concesionario.



Por otro lado, a nivel local, los modelos que se fabrican mayormente son sedanes y hatchback medianos (los que más caen en ventas por un cambio de gusto de los consumidores).



"A futuro creo que seguirá así la tendencia, ya que los modelos chicos tienen más oportunidades y a esto se suma que a nivel nacional más que sumar modelos está ocurriendo lo contrario: ya hubo varios que salieron de la línea de producción", comentó Roland.



Esto explica la mala performance de la industria. Según un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) difundido en las últimas horas, el complejo automotriz de la Argentina está utilizando el 32,2% de su capacidad industrial instalada.



Es un dato que preocupa y mucho: se trata del peor nivel desde el 2004, es decir en 15 años, cuando se ubicaba en el 27%.