Dólar, precios y economía: qué proyectan consultoras y bancos para este año y el próximo

A través de un informe de la organización mundial Consensus Economics, el mercado revela sus proyecciones para la economía doméstica

La economía comenzó a mostrar algunas señales de reactivación. Se espera qu eel tercer y cuarto trimestre del año sean positivos, pero el arrastre negativo del 2018 no le permitirá al Gobierno mostrar crecimiento. Al contrario, el promedio del año mostrará una caída de 1,4%, según el consenso de bancos y consultoras que relevó la organización mundial Consensus Economics para Argentina este mes.



Y, en la expectativa de los expertos, 2020 tampoco será un año para descorchar. A diferencia de las proyecciones oficiales, que prevén un alza del PBI del 3,5% -de acuerdo con el anticipo del Presupuesto enviado al Congreso-, el consenso de los analistas avizoran un crecimiento de apenas 2,1% para el año próximo.



Un informe sobre la situación de la Argentina en el tercer trimestre del BBVA Francés destaca: "para 2020 la economía ya habrá procesado las tensiones por la incertidumbre electoral y crecerá 2,5% de la mano de la recuperación de la demanda interna privada".

Es "sólo una recuperación después de dos años de caída", plantean desde la entidad, para luego agregar que "es una economía que no va a atraer demasiadas inversiones. Va a salir lentamente".



Desde Citibank, en tanto, plantean que la actividad agregada no mostrará crecimiento este año. Sin embargo, sí ven un mejor panorama de cara a 2020: "El año que viene va a haber más recuperación, y no sólo de la mano de Vaca Muerta, sino también de otros sectores, como la construcción privada. La tasa actual es inaccesible, pero van a entrar dólares y hará que comience a bajar la tasa lentamente".

En el Santander, en paralelo, no prevén gran crecimiento en 2020. Las estimaciones muestran una caída de 0,5% para este año y un alza de 2,3% para el 2020. Fuentes de la entidad observaron: "La actividad económica está mostrando signos tenues de haber iniciado una leve recuperación, segmentada de acuerdo a los distintos sectores".

Para el HSBC, en tanto, también el año próximo registrará un alza de 2,3%, en tanto que son más pesimistas respecto de cómo cierra el 2019, ya que prevén una contracción de 1,5 por ciento.



"Un crecimiento de entre 2,3% y 2,5% no es significativo. No estaríamos ni recuperando los dos años de caída, pero es preferible ir creciendo a menores tasas pero que sea sostenible a tener subas más importantes del producto que no puedan mantenerse en el tiempo", consideró un economista de otro banco de primera línea.

Dólar y precios

Según el relevamiento de Consensus Economics, el promedio de analistas proyecta para este año un alza de precios del 39,5% y del 27,6% para el 2020. Los economistas de bancos y consultoras remarcan que comenzó a percibirse una desaceleración de los precios pero que difícilmente baje de 2% mensual hasta diciembre. Sin embargo, para el año próximo la mayoría anticipa un escenario más optimista, según Infobae.



"En la segunda parte del 2019, la contracción monetaria será más efectiva y, junto a la calma cambiaria, llevará a la inflación a un sendero de 2,3% mensual para acumular en el año 40%. En 2020, la inflación continuará descendiendo a un ritmo moderado para alcanzar 30%", según el informe del BBVA.

La inflación prevista por el Citibank es del 37% para este año y del 26% para el próximo. "Vemos la inflación descendiendo, pero no va a bajar de golpe. En cuanto a tarifas, podrían aumentar algo transporte, pero en electricidad y gas no queda mucho por subir". A su vez, el Santander prevé 40% para el 2019 y 24% para el año próximo, en tanto que el Banco Itaú estima 40% y 30%, respectivamente.



Los bancos estiman que el ruido electoral puede generar mayor volatilidad cambiaria desde ahora y hasta octubre, pero remarcaron que el BCRA tiene el suficiente poder de fuego como para evitar eventuales corridas y mantener la estabilidad, según Infobae.

Incluso, algunas entidades avizoran un tercer trimestre con un nivel de dólar más alto que hacia fin de año. El Citi, por ejemplo, estima que se ubicará en $48 entre julio y septiembre para luego bajar a $46. "El tipo de cambio actual es un buen punto de equilibrio, y creo que el año próximo irá acompañando la inflación", remarcaron.



Para el Santander, el año terminará con un dólar a $52 y para el 2020 lo estiman en $60. Los números del HSBC son $50 y $58, en tanto que para el Itaú, el dólar estará en $52 en 2019 y $64 para el año próximo.



"Se está observando que desde que puede intervenir el BCRA, el tipo de cambio muestra una estabilidad muy marcada, ayudado por una mejora en el contexto internacional por la idea de que la Reserva Federal de los Estados Unidos podría comenzar a bajar las tasas interés", señalaron fuentes del Santander.