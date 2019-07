Grupo Techint aplicará un plan de suspensiones rotativas en su planta de Valentín Alsina

Durante los seis meses que dure este esquema, se podrá suspender a cualquiera de los 140 trabajadores, quienes cobrarán el 85% de su sueldo

El Grupo Techint informó a sus 140 trabajadores de la planta Siat-Tenaris de Valentín Alsina, ubicada en la Provincia de Buenos Aires, que desde agosto y hasta enero llevará a cabo suspensiones rotativas sobre todo el personal.

Se trata de seis meses en los que la fábrica de tubos de acero con costura para el sector del petróleo y el gas podrá suspender a cualquiera de los trabajadores en forma rotativa, según las demandas de producción, la que si bien había recobrado fuerza en los últimos años por Vaca Muerta, está pasando por una nueva caída.

Este procedimiento fue acordado entre Tenaris y la Unión Obrera Metalúrgica y será firmado y validado la semana que viene en el Ministerio de Producción y Trabajo.

Te puede interesar El consumo, talón de Aquiles para Macri: un informe privado dice que en junio siguió la caída

En cuanto a los salarios, durante el período de las suspensiones, los obreros afectados cobrarán el 85% neto en carácter no remunerativo.

Si bien es la primera vez en el año que pone en marcha este sistema de trabajo, ya lo había realizado en el 2016.

Las empresas que forman Tenaris en el país son Tenaris-Siat, que produce tubos con costura para la industria gasífera, y Tenaris Siderca, que produce tubos sin costura para la industria petrolera. La compañía pertenece al grupo Techint, que también es dueña de Ternium, Tecpetrol, Tenova y Techint Ingeniería y Construcción.